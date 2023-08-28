В Кашире открыли благоустроенную набережную Оки

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Жители и гости Каширы в честь 667-летия города торжественно открыли набережную реки Оки. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва удалось реализовать один из самых масштабных проектов благоустройства. Город на реке по праву заслуживает иметь набережную – место, где красота каширской природы гармонично соединяется с современным комфортом. Наша задача – сделать набережную настоящей точкой притяжения, наполнить объектами комфортной городской среды», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Он добавил, что в праздничный день вручил сертификаты на покупку жилья и ключи от квартир юным каширянам, оставшимся без попечения родителей. В этом году 10 ребят из этого городского округа обзаведутся жильём.
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Лора Луганская