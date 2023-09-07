В Кашире открыли новый игровой городок в космическом стиле

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
В микрорайоне Ожерелье открыли новую детскую площадку. Об этом сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Это большая, яркая, наполненная разнообразием игровых элементов площадка. Новый игровой городок в стиле «Космос» построен для наших юных ожерельевцев во дворе домов по улицам Центральной, 2, 2а, 4, 6, 8 и Советской, 3, 5, 7. Он пришёл на смену маленькой и устаревшей площадке, которая была здесь ранее», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Глава муниципалитета добавил, что площадка построена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
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