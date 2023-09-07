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В Кашире открыли новый игровой городок в космическом стиле

07 сентября 2023, 22:05
Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В микрорайоне Ожерелье открыли новую детскую площадку. Об этом сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Это большая, яркая, наполненная разнообразием игровых элементов площадка. Новый игровой городок в стиле «Космос» построен для наших юных ожерельевцев во дворе домов по улицам Центральной, 2, 2а, 4, 6, 8 и Советской, 3, 5, 7. Он пришёл на смену маленькой и устаревшей площадке, которая была здесь ранее», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Глава муниципалитета добавил, что площадка построена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

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#михаил шувалов
#кашира
#детская площадка
#дети
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Для автобусов из Люберец изменится место посадки у метро Лухмановская
07 сентября 2023, 21:57

Фото: Минтранс МО

Cхемы движения пяти автобусных маршрутов из Люберец в Москву изменятся c 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, это связано с закрытием на ремонт Проектируемого проезда № 45.
Теперь посадка и высадка пассажиров в районе метро Лухмановская будет осуществляться на остановке, расположенной на Московском скоростном диаметре.
 
Изменения коснутся маршрутов №14к, №1227к, №1232 и № 453. 


В министерстве попросили пассажиров заранее планировать поездки.

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#минтранс мо
#автобусы
#метро
#остановка
#подмосковье
#московская область
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На подмосковных дорогах установят около 70 знаков навигации
07 сентября 2023, 21:45

Фото: Минтранс МО

На подмосковных региональных дорогах начали устанавливать знаки навигации, в том числе к туристическим объектам и достопримечательностям. Всего их планируется обустроить более 70, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня смонтировано уже свыше 30 знаков маршрутного ориентирования. Работы по их установке завершатся до конца года. Простая и быстрая навигация должна помочь жителям и гостям Московской области ориентироваться на местности и легко добираться до нужных объектов.

Так, в Истре знаки установили на Волоколамском шоссе и на подъезде к пансионату «Снегири», в Луховицах – у поворота на деревню Власьево, в Дмитрове – вблизи деревни Щетнево, в Егорьевске – на развязке Егорьевского шоссе с трассой А-108 и на самом шоссе.
 
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#минтранс мо
#знаки
#туристический маршрут
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье ликвидировали свыше 200 опасных проходов к железнодорожным путям
07 сентября 2023, 21:11

Фото: Минтранс МО

В Московской области с начала года ликвидировали более 200 стихийно образовавшихся проходов к железнодорожным путям. Такие данные привели в подмосковном Минтрансе. Цель такой работы – снижение смертности на железной дороге.
Так называемый «опасные тропы» устранили в 25 городских округах: Балашиха, Богородское, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкинский, Раменское, Реутов, Рузский, Сергиево–Посадский, Солнечногорск, Ступино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и  Электросталь. 
 
Как отметили в министерстве, больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям было в Люберцах – 27.
 
По статистике Минтранса, с начала года в Подмосковье зафиксировано 120 случаев гибели на железной дороге. Из них свыше 50 произошло на несанкционированных переходах.
 
В министерстве призвали использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс рублей.

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#минтранс мо
#транспорт
#железная дорога
#переход
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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«Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна
07 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/irgit

«Россия сегодня» прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, сообщили в пресс-службе медиагруппы в интервью «РИА Новости».
Ранее Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. По информации СК, Бадаляна и Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

«Следим за задержанием обозревателя нашего Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Задержание журналиста, особенно на фоне первого Армяно-российского медиафорума, требует самых веских обоснований. Рассчитываем на соблюдение всех процессуальных норм, объективность и беспристрастность следствия», - прокомментировали ситуацию в «Россия сегодня». 

В медиагруппе также призвали прекратить провокации между братскими народами России и Армении.

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#задержание
#армения
#ск
#блогер
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Депутат Госдумы Семигин высказался о классе детей мигрантов в школе Волгограда
07 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/Smederevac

6 сентября из уникального класса, состоящего исключительно из детей мигрантов, ушел единственный говорящий по-русски человек - преподаватель, об этой ситуации высказался депутат Государственной думы председатель думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин, в интервью V1.RU.
Необычный класс образовался в 2022 году в филиале школы № 33 поселка Аэропорт в Дзержинском районе Волгоградской области. В августе 2022 года в школе случился небывалый наплыв первоклассников, 14 из них - дети мигрантов из Азербайджана и Таджикистана. Поскольку уровень знания у всех них был крайне низким - детей решили определить в один «Ж» класс. 

«Необходимо совершенствовать всё законодательство и нормативно-правовую базу в сфере миграции. Кроме того, еще вчера надо было создавать закон о социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию Семигин.

По его словам, создание такого класса выглядит вполне себе логичным в том случае, если знание языка этих детей находится на одном уровне. Обучение языку страны, в которой они проживают - первоочередное дело. 

К тому же, депутат отметил, что преподаватель также не должен становиться заложником ситуации, в которой одну часть детей пр иходится обучать языку, а других всем остальным предметам в рамках одного класса.

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#дети
#школы
#обучение
#депутат
#мигранты
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В Думу внесли законопроект о тринадцатой пенсии
Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму проект о 13-й пенсии перед Днем рождения
07 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате тринадцатой пенсии перед Днем рождения, сообщили в пресс-службе Чернышова в интервью «РИА Новости».
«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», - объяснили в тексте законопроекта. 

В пояснительной записке уточняется, что не все пенсионеры в России могут себе позволить накрыть достойным праздничный стол, а тем более сделать самим себе хороший подарок ко Дню рождения. Эта выплата позволит пожилым людям реализовать свои планы в столь важный праздник.

При этом, выплату предлагают добавить ​всем категориям пенсионеров, в том числе работающим.

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#пенсионеры
#праздник
#выплаты
#подарок
#пенсия
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В Люберцах обновили сквер на Октябрьском проспекте
07 сентября 2023, 19:49

Фото: Минблаго МО

В Люберцах завершили благоустройство сквера на Октябрьском проспекте, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Сквер расположен на въезде в город и является его своеобразной визитной карточкой.
Теперь в сквере – новая планировка, благодаря чему там стало больше места для кратковременного отдыха. В зоне у перекрёстка установили постамент с надписью «Люберцы», входную арку и скамьи на подвесах. В центре появились скамьи из архитектурного бетона. 
 
На территории проложили новые дорожки из плитки и асфальтобетона, установили информационные стенды. На территории заменили уличное освещение на более современное, уложили газон.

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#благоустройство
#люберцы
#скверы
#подмосковье
#московская область
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Маск: Starlink создавали для просмотра сериалов, а не наведения дронов
07 сентября 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги, цитаты из нее приводит CNN.
Американский журналист Уолтер Айзексон написал биографическую книгу о жизни Илона Маска, которая выйдет в тираж 12 сентября. Ранее под авторством Айзексона также вышли биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.

«Как я (оказался) в этой войне? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», - приводит американский телеканала слова Маска из книги. 

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. 

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#книги
#илон маск
#беспилотник
#интернет
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Студенты МФТИ теперь смогут добираться на учёбу в метро
07 сентября 2023, 18:55

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Метро пришло к одному из ведущих вузов России – МФТИ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В четверг он открыл финишный участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метро – станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
«Это дополнительная возможность студентам приехать и уехать из города, сэкономить время. До Физтеха сделан автобусный маршрут, буквально две остановки. Рядом с новыми станциями расположены и другие крупные предприятия, научно-исследовательские институты», – написал Собянин в своём Telegram-канале. 
Он добавил, что интервалы движения поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» теперь составляют 1,6 минуты против прежних 2,2 минут.
 
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#сергей собянин
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