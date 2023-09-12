В Кашире почтили память героев СВО

Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова
В городском округе Кашира на Аллее Славы почтили память Героев-каширян Ильи Кончакова и Артура Богатова, которые отдали свои жизни за Родину в зоне проведения специальной военной операции.
«Утраты невосполнимы. И всякий раз, пропуская сквозь себя, искренне разделяю эту безмерную боль и скорбь. Но в памяти народа, в сердцах всех, кто знал наших ребят, их подвиг будет жить вечно. Их слава никогда не угаснет. Вечная память нашим Героям. Терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с Вами», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
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Алиса Сергиенко