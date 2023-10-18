В Кашире подвели итоги конкурса по отбору стажировочной площадки среди школ

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В Кашире подвели итоги конкурса по отбору общеобразовательных организаций на присвоение статуса региональных стажировочных и инновационных площадок, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Конкурс, целью которого стало определение самых инновационных практик в деятельности общеобразовательных учреждений, стартовал в июне 2023 года.
Победителем в направлении «Опорная школа по реализации ФООП» стала каширская школа №4, а лучше в сфере «Эффективных практик преподавания предметов учебного плана, включенных в систему внешних оценочных процедур» стала Богатищевская школа.
Победившие школы поделятся своим опытом с коллегами и проведут ряд мероприятий в нынешнем учебном году.
Представители администрации городского округа выразили свои поздравления победителям.
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Победителем в направлении «Опорная школа по реализации ФООП» стала каширская школа №4, а лучше в сфере «Эффективных практик преподавания предметов учебного плана, включенных в систему внешних оценочных процедур» стала Богатищевская школа.
Представители администрации городского округа выразили свои поздравления победителям.
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Евгения Парфентьева