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В Кашире подвели итоги конкурса по отбору стажировочной площадки среди школ

18 октября 2023, 11:13
Фото: iStock/Zhang Shu

Фото: iStock/Zhang Shu

В Кашире подвели итоги конкурса по отбору общеобразовательных организаций на присвоение статуса региональных стажировочных и инновационных площадок, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Конкурс, целью которого стало определение самых инновационных практик в деятельности общеобразовательных учреждений, стартовал в июне 2023 года.

Победителем в направлении «Опорная школа по реализации ФООП» стала каширская школа №4, а лучше в сфере «Эффективных практик преподавания предметов учебного плана, включенных в систему внешних оценочных процедур» стала Богатищевская школа.


Победившие школы поделятся своим опытом с коллегами и проведут ряд мероприятий в нынешнем учебном году.

Представители администрации городского округа выразили свои поздравления победителям.

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#конкурс
#школы
#кашира
#подмосковье
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С 9 по 16 октября операторы «112» в Кашире отработали 2507 вызовов
18 октября 2023, 10:55

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

С 9 по 16 октября операторы системы-112 в Кашире отработали 2507 вызовов, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Отмечается, что из 2507 звонков, 855 поступило через Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а остальные 1682 – через единый номер 112.

«Скорая медицинская помощь – 427, полиция – 106, в том числе пожарная служба – 17, газовая служба – 38, остальные не экстренные вызовы – 1919 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие)», – прокомментировали ситуацию представители администрации. 

Отмечается, что звонить на номер «112» следует только в том случае, если вы действительно нуждаетесь в экстренной помощи.

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#полиция
#112
#кашира
#подмосковье
#скорая
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В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов
18 октября 2023, 10:52

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель Главного управления ФССП России по региону Андрей Тагаев подписали соглашение и обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Особое внимание уделили взаимодействию по социально значимым темам, таким как поддержка участников спецоперации и сохранение прожиточного минимума.
«Ко мне обращаются жители, столкнувшиеся с проблемой списания с их банковских счетов денег по постановлениям судебных приставов-исполнителей. Если сумма задолженности превышает сумму, находящуюся на счёте, то с него будут списаны все средства. У многих жителей не остаётся средств на жизнь», – отметила Фаевская
По закону об исполнительном производстве граждане могут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты или иного дохода ежемесячно в размере прожиточного минимума при обращении взыскания на его доходы. 
   
Если гражданин, столкнувшийся с такой проблемой, находится в зоне СВО, его родственник может обратиться в подразделение судебных приставов с соответствующим заявлением и справкой из военкомата, подтверждающей, что гражданин участвует в спецоперации.
 
Главное управление уже проводит работу по правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. 
«Всего приостановлено 5 468 исполнительных производств по должникам, которые являются мобилизованными и выполняют боевые задачи в зоне СВО, более чем на 1 млдр рублей», – отметил Тагаев.
По его словам, с начала года право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 12,5 тыс поступивших заявлений. 

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#сво
#спецоперация
#права
#московская область
#подмосковье
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Народный художник России Евгений Максимов провёл мастер-класс в музее Каширы
18 октября 2023, 10:41

Фото: iStock/nata_zhekova

Народный художник России Евгений Максимов провёл мастер-класс в краеведческом музее Каширы, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Максимов также является Почётным гражданином Каширы. 

В мастер-классе приняли участие юные художники, учащиеся изо-студий, преподаватели рисования, а также все желающие. 

«Евгений Николаевич рассказал о своём детстве в Кашире, о первых учителях и наставниках, повлиявших на его творческое становление и развитие», - прокомментировали ситуацию представители администрации городского округа. 

Отмечается, что Максимов рассказал участникам мастер-класса секреты своего мастерства и ответил на все вопросы.

27 сентября в музее открылась выставка учителя и наставника Максимова Анатолия Борисова. После мастер класса Народный художник РФ ознакомился с работами Борисова, которые выставили к 90-летию художника.

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#выставка
#художники
#кашира
#подмосковье
#мастер-класс
#музей
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Стало известно, какие имена дают детям москвичи
У московских родителей приобрели популярность имена Тимофей и Варвара
18 октября 2023, 10:34

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

У московских родителей стали популярны имена Тимофей и Варвара по итогам 9 месяцев 2023 года, а Александр и София в очередной раз стали самыми популярными именами.
РИА Новости, ссылаясь на начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву, сообщает, что москвичи стали чаще называть детей следующими именами: Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина, Аделина. Имя Тимофей было 12 по популярности, а в этом году вошло в топ-10.
 
Самыми популярными именами за 9 месяцев 2023 года стали – Александр (1699 мальчиков получили такое имя), и София (Софья) (1900 новорожденных теперь носят данное имя).
 
«Имя Анна поднялось в рейтинге на одну строчку и заняло второе место, сместив имя Мария на третье место», - рассказывает Светлана Уханева.
В списке популярных мужских имён с января по сентябрь были Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, а женских - Ева, Виктория, Алиса. В этом году в 5 раз чаще стали называть мальчиков Спартаками, в 1,5 раза чаще Анатолиями и Ефимами, а девочкам в 2 раза чаще стали давать имя Настасья и Ясения.
 
В тренде двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Также москвичи стали использовать сокращенную форму имен - девочек называют Саша, Виталия, Миша, Павла, мальчиков - Алекс, Макс, Гриша.

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#москва
#дети
#загс
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Отопление почти во всех домах Химок включат к 19 октября
18 октября 2023, 10:00

Фото: Минэнерго МО

Отопление практически во всех домах городского округа Химки планируют дать к 19 октября. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«По закону подача тепла может проводиться в течение 30 дней, но теплоснабжающая компания постарается уложиться в две недели. Сотрудники «Мосэнерго» устраняют более 10 повреждений на теплосетях в день. Во многие дома на улицах Победы и Кудрявцева уже поступило тепло. Держим ситуацию на контроле», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Ранее в своем глава муниципалитета Дмитрий Волошин сообщал, что в Химках идут работы по восстановлению параметров отопления. Он уточнял, что до 16 октября во всех домах ТСК «Мосэнерго» должна была стабилизировать температурные показатели.  

В прошлом году в Химках периодически фиксировали нарушения теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Было решено модернизировать инфраструктуру. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что запланированные на 2023 год работы по модернизации теплосетей в Химках полностью завершены. 

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#дмитрий волошин
#александр самарин
#евгений хромушин
#отопление
#химки
#подмосковье
#московская область
#жкх
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Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
18 октября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/mesteban75

Водители могут получать СМС-сообщения от мошенников под видом уведомлений о задолженности за проезд по платным трассам.
Об этом радиостанции Sputnik рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, из общего количества людей, которые получают такие сообщения, некоторое количество пользовалось платной трассой. Именно они попытаются оплатить проезд, ведь на некоторых платных трассах (ЦКАД) система оплаты проезда безбарьерная: водитель проезжает и в течение 5 дней должен сам оплатить проезд.

Данные мошеннические рассылки отправляются «слепо». Сообщения получают и автомобилисты, которые не ездили по таким трассам. Мошенники, рассылая такие уведомления, рассчитывают на совпадение обстоятельств.

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#мошенники
#водитель
#водители
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В Кашире продолжается строительство ЖК «Радужный»
18 октября 2023, 09:49

Фото: iStock/ilkercelik

В Кашире продолжается строительство жилого комплекса «Радужный» на улице 8 марта, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
«На данный момент на объекте закончены работы по монтажу конструкций здания корпуса №7. Проводятся работы по установке оконных блоков. В корпусе №6 выполняются работы по заливке перекрытия последнего этажа», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Отмечается, что работы проходят согласно графику. К тому же, как отметили авторы статьи, за ходом строительных работ ведётся неусыпный контроль. 

К тому же, ЖК «Радужный» — это первый объект, строящийся в Кашире с применением эскроу-счетов.

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#жк
#кашира
#подмосковье
#строительство
#дома
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В Кашире собрали рекордный урожай семенного картофеля
18 октября 2023, 09:37

Фото: iStock/Albert Yarullin

Аграрии в Кашире собрали рекордный урожай семенного картофеля, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Помимо 30 сортов семенного картофеля, фермерское хозяйство «Седек» также собрало много зерновых и бобовых на полях Топкановского территориального отдела.

«Уборочная кампания у нас продолжается до сих пор – не ожидали такого обильного урожая. Выращиваем на своих полях 32 сорта семенного картофеля. В Подмосковье и близлежащих областях мы лидеры по количеству сортов», - прокомментировал ситуацию глава «Седек» Михаил Жаров. 

Отмечается, что хранилище, которое расположено в деревне Топканово, полностью заполнено картофелем. Автоматизированная ​система самостоятельно контролирует необходимые условия для хранения плодов.

После полного сбора урожая фермеры засеяли озимые культуры.

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#подмосковье
#кашира
#урожай
#картофель
#фермерские хозяйства
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В микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной
18 октября 2023, 09:18

Фото: iStock/oksana fedina

В подмосковном микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Напомним, 11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.

Заместитель главы округа Сергей Кирюхин провёл заседание оперативного штаба по поводу перебоев с холодным водоснабжением. В результате, котельная была вновь запущена, и сейчас выходит на исходные параметры работы. 

Управляющие компании приступили к пуско-наладочным работам на внутридомовых системах еще 16 октября.

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