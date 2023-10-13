В Кашире полностью восстановили работу котельной

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова
В городском округе Кашира после аварии на тепловых полностью восстановлена работа котельной 90 МВт, сообщил Глава городского округа Михаил Шувалов в своём телеграм-канале.
Кроме этого, сейчас после восстановления подачи ресурсов, управляющими компаниями ведутся работы по налаживанию внутридомовых систем.
Ранее, 11 октября на произошла авария была приостановлена работа котельной из-за аварии на магистральных тепловых сетях. Временно у жителей было отключено отопление и подача ГВС. Всего из-за аварии были остались без отопления 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медицинский учреждения в микрорайоне Кашира-2.
Стоит отметить, что полностью подача горячего водоснабжения и отопления в Кашире начнется 13 октября с 12:00.
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Ранее, 11 октября на произошла авария была приостановлена работа котельной из-за аварии на магистральных тепловых сетях. Временно у жителей было отключено отопление и подача ГВС. Всего из-за аварии были остались без отопления 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медицинский учреждения в микрорайоне Кашира-2.
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Мира Полтева