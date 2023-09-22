В Кашире после прокладки труб восстановили тротуар к ЖК «Берёзовая роща»

Фото: администрация г. о. Кашира
В микрорайоне Кашира-2 восстановили тротуар рядом с жилым комплексом «Берёзовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Около месяца назад там стартовали работы по прокладке новой магистрали водоснабжения. Строительная компания была вынуждена разобрать тротуар, связывающий остановку на улице Вахрушева с жилым комплексом. Эта временная мера причинила неудобства местным жителям.
Сейчас прокладка труб завершилась, и рабочие восстановили тротуарную плитку на дорожке, ведущей к домам 39, корпусам 1, 2, 3 и 4. В ближайшее время там будет произведено благоустройство.
Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в 2024 году планируется ввести в Кашире новый водовод с ВЗУ, который обеспечит горячей водой 23 тыс человек, а также бесперебойным и качественным холодным водоснабжением всех жителей микрорайонов Кашира-1, 2 и 3. В этих микрорайонах проживают около 40 тыс человек.
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Сейчас прокладка труб завершилась, и рабочие восстановили тротуарную плитку на дорожке, ведущей к домам 39, корпусам 1, 2, 3 и 4. В ближайшее время там будет произведено благоустройство.
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Лора Луганская