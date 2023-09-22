В Кашире после прокладки труб восстановили тротуар к ЖК «Берёзовая роща»

«Как известно – она всему голова, и приход каждого нового предприятия дает возможности для перемен, которые ждут люди», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.

В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко вопросы экономики в округе, сообщаетпресс-служба губернатора и правительства Московской области.Андрей Воробьёв дал поручение главе Зарайска уделить особое внимание вопросам экономики.Глава муниципалитета доложил губернатору, что за последние 5 лет в Зарайске создано 760 новых рабочих мест.На сегодняшний день на территории округа реализуются 11 инвестиционных проектов объёмом почти 900 миллионов рублей, в том числе в сфере АПК.В 2025 году компания «ТуламашАгро» запланировала ввести на территории округа семёноводческий комплекс, в который вложат 441,5 миллионов рублей.Компания ООО «Кампоферма» проведёт реконструкцию свиноводческого комплекса за 55 миллионов рублей.Кроме того, в этом году побит рекорд зарайских аграриев, они собрали в это году 28% всего урожая региона.