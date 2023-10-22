В Кашире приступили к формированию состава Молодежного парламента

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В Кашире прошло заседание конкурсной комиссии по формированию Молодежного парламента, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
На заседании потенциальные члены Молодежного парламента рассказали о себе и своём участии в социальной жизни Каширы.
Кандидатами стали учителя, библиотекари, тренеры, представители бизнес-сообщества и представители многих других важных для общества профессий.
В результате комиссия отобрала 10 человек, которые и войдут в состав Молодежного парламента. Теперь представители молодого поколения также смогут участвовать в заседаниях окружного Совета депутатов и продвигать свои инициативы.
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Кандидатами стали учителя, библиотекари, тренеры, представители бизнес-сообщества и представители многих других важных для общества профессий.
«Приятно осознавать, что в Кашире так много активной молодежи. Кто-то из них делает первые шаги в своей общественно-полезной деятельности, а кто-то уже ведет важные проекты. Но, как бы то ни было, в каждой презентации прозвучало искреннее желание работать на благо Каширы и ее жителей», - прокомментировала итоги заседания заместитель председателя комиссии заместитель главы округа Светлана Зосимова.
В результате комиссия отобрала 10 человек, которые и войдут в состав Молодежного парламента. Теперь представители молодого поколения также смогут участвовать в заседаниях окружного Совета депутатов и продвигать свои инициативы.
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Евгения Парфентьева