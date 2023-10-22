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В Кашире приступили к формированию состава Молодежного парламента

22 октября 2023, 20:13
Фото: iStock/Alessandro Biascioli

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

В Кашире прошло заседание конкурсной комиссии по формированию Молодежного парламента, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
На заседании потенциальные члены Молодежного парламента рассказали о себе и своём участии в социальной жизни Каширы.

Кандидатами стали учителя, библиотекари, тренеры, представители бизнес-сообщества и представители многих других важных для общества профессий.


«Приятно осознавать, что в Кашире так много активной молодежи. Кто-то из них делает первые шаги в своей общественно-полезной деятельности, а кто-то уже ведет важные проекты. Но, как бы то ни было, в каждой презентации прозвучало искреннее желание работать на благо Каширы и ее жителей», - прокомментировала итоги заседания заместитель председателя комиссии заместитель главы округа Светлана Зосимова.

В результате комиссия отобрала 10 человек, которые и войдут в состав Молодежного парламента. Теперь представители молодого поколения также смогут участвовать в заседаниях окружного Совета депутатов и продвигать свои инициативы.

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#молодёжь
#парламент
#кашира
#подмосковье
#совет депутатов
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
22 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/Prostock-Studio

Каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» продолжает сбор гуманитарной помощи для передачи бойцам на СВО, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Все желающие поддержать наших солдат, которые прямо сейчас несут службу на полях специальной военной операции могут принести продукты питания, личной гигиены, медикаменты, одежду, а также другие предметы первой необходимости.

Помимо сбора гуманитарной помощи, каширские волонтеры также активно плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Каширяне также могут поучаствовать в изготовлении армейского душа и пошиве амуниции.

«Главное помнить, что, только объединившись и приложив все усилия, мы сможем помочь тем, кто защищает нашу страну!», - напомнили в каширской администрации.

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#волонтеры
#сво
#военные
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#кашира
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Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации
22 октября 2023, 20:57

Фото: iStock/seb_ra

В Кашире состоялся еженедельный прием в формате выездной администрации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Встреча состоялась в территориальном отделе Топкановский, а провёл её глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Помимо Шувалова, во встрече также приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, заместители Главы округа, представители депутатского корпуса и профильные специалисты. 

Каширяне смогли задать главе города все вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта дорог и ЖКХ. 

«Дал поручение установить перильное ограждение между тротуаром и проезжей частью вблизи местного детского сада, а также провести мероприятия по благоустройству территории учреждения», - прокомментировал ситуацию Шувалов.

Отмечается, что все озвученные жителями вопросы были приняты в работу.

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#кашира
#единая встреча
#подмосковье
#михаил шувалов
#жкх
#благоустройство
#дороги
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Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги
Развожаев: воздушная тревога отменена, она длилась более получаса
22 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
По словам губернатора, тревога длилась более получаса. Отмечается, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области. 

Ранее ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#губернатор
#движение
#больницы
#тревога
#ракеты
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На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта
22 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении водителей автотранспорта просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также власти города сообщили, что в Севастополе объявлена воздушна тревога.

Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.

Напомним, ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#губернатор
#больницы
#тревога
#ракеты
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В Кашире провели мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню отца
22 октября 2023, 20:01

Фото: iStock/photoguns

Каширские активисты провели мастер-класс по изготовлению открыток, приуроченный ко Дню отца, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акцию провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья» члены и сторонники партии «Единая Россия».

Напомним, что День отца в России официально учредили совсем недавно, его отмечают в третье воскресенье октября.

«Открытка – это прекрасный способ выразить свои чувства и пожелания близкому человеку. Такие маленькие, но значимые жесты, могут очень сильно поддержать отца и помочь ему сохранить оптимизм и настроение в сложные времена», - прокомментировали ситуацию представители администрации. 

В изготовлении открыток детям помогла член «Единой России» Кристина Асхадуллина. Вместе с ней ребята сделали яркие и красочные поделки, которые обязательно порадуют их отцов.

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#семья
#единая отец
#кашира
#подмосковье
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Американский журналист жалуется на травлю невесты-из России
22 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Teresa_Otto

Американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что в сети устроили травлю его невесте — участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анне Линниковой.
На нападки он жаловался в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сионисты атакуют мою прекрасную невесту — участницу конкурса «Мисс Вселенная-2022» от России. Они постят фейковые, отредактированные фото и утверждают, что она работает в эскорте», — сообщил Джексон Хинкл. По его словам, его возлюбленная не заслуживает такого отношения.
Журналист Хинкл в X неоднократно критиковал Израиль и выражал поддержку Палестине.

Хинкл и Линникова стали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который прошёл в США. Журналист публично восхищался красотой россиянки и недоумевал по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в Америке.

Анна Линникова родом  Оренбурга. В июле 2022 года она победила в  конкурсе красоты «Мисс Россия — 2022». На конкурсе «Мисс Вселенная» она не попала в топ-16 участниц.

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#россия
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Синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады
Фобос: в Москве со вторника резко похолодает, а в выходные начнутся снегопады
22 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/WDnet

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что неделя в Москве стартует с мощного тепла и осадков, со вторника резко похолодает, а в выходные будут мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, передает РИА Новости.
Сообщается, что в понедельник ночная температура воздуха будет не ниже плюс 1 - плюс 6 градусов, а в дневные часы столбик термометра повысится до плюс 6 - плюс 11 градусов. Тишковец отметил, что со вторника к дождю будут примешиваться заряды мокрого снега.

Ранее автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире «Радио 1» как правильно выбрать зимнюю резину. Выбирать следует резину не универсальную, а именно зимнюю. Собеседник уверен, что только в таком случае резина будет соответствовать всем требованиям безопасности. Также Олег Осипов призвал автомобилистов обратить внимание на дату выпуска резины.

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#советы
#температура
#дожди
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открывает новые площадки для плетения масксетей
22 октября 2023, 18:35

Фото: iStock/Perboge

Каширское подразделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло новые площадки для плетения маскировочных сетей для участников спецоперации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
После того, как «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло несколько площадок на территории городского округа Кашира, к ним поступили запросы о расширении. Тогда организация обратилась к руководству ООО «ТехИнвестСтрой», с просьбой изготовить новые стойки для плетения масксетей. 

В результате, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» получило еще пять новых стоек.

К изготовлению масксетей подключились волонтёры из колледжа «Московия». Они уже успели изготовить целую партию инвентаря, которая отправилась на поля специальной военной операции, в помощь российским военным.

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Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»

В Кашире проходит Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
#кашира
#подмосковье
#волонтеры
#сво
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Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»
22 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/batuhan toker

Каширяне приняли участие в фестивале «Музыкальная осень», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Творческий фестиваль прошёл в Серебряных Прудах.

Городской округ в Кашире на фестивале представили народный коллектив русской песни «Родные напевы» и вокальный ансамбль «Журавушка».

Фестиваль объединил огромное количество людей старшего поколения из более чем сотни городов Московской области. На «Музыкальной осени» представили музыкальные, вокальные номера, а также театральные постановки. 

«Все желающие смогли поучаствовать в творческих мастер-классах, сделать фото на память в тематической фотозоне, а также продегустировать травяные чаи», - прокомментировали ситуацию в администрации. 

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