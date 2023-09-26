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В Кашире продолжается благоустройство общественных территорий

26 сентября 2023, 15:49
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» ежедневно проводят окос в местах общего пользования, детских и спортивных площадок, а также скверов и зон отдыха городского округа Кашира.

Специалисты будут проводить окос территорий до самой поздней осени, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

За прошлую неделю специалисты МБУ «Благоустройство» провели окос более 210 тысяч квадратных метров территорий и привели в порядок более 100 тысяч квадратных метров газонов.

В этой работы задействованы 75 рабочих зелёного хозяйства.

Работы по смёту, сбору и вывозу мусора с территорий детских и спортивных площадок и территорий общего пользования специалисты проводят ежедневно.

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В Кашире участников проекта «Активное долголетие» научили рисовать узоры на воде
26 сентября 2023, 16:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста.
Участники проекта «Активное долголетие» освоили новую технику рисования, приняв участие в мастер-классе по эбру, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Эбру – восточная техника рисования красками на воде, не требующий особых навыков. Для создания работ используют краски на натуральной основе. Изображение, созданное на воде, можно переносить на бумагу, ткань, дерево, стекло, керамику, пластмассу и другие материалы.

Главным в рисовании по технике эбру является сам процесс, а не результат. Занятия дают всплеск положительных эмоций и развивают воображение.


Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

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На форум «Курсом лидера» в Щёлкове зарегистрировались более 1 тыс человек
26 сентября 2023, 15:53

Фото: МГЕР МО

Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» проведёт сегодня образовательный форум «Курсом Лидера». На него зарегистрировались более 1 тыс человек, сообщили организаторы.
Среди участников форума – молодёжь от 16 до 35 лет, в том числе студенты и представители общественных организаций. Форум состоится на территории Усадьбы Гребнево в городском округе Щёлково.
«Для участников подготовили насыщенную образовательную программу из трёх секций – медиа, проекты и волонтёрство. Они изучат тренды соцсетей, узнают, как продвинуть собственные идеи и инициативы, что представляет собой волонтёрское движение в Московской области», – рассказала руководитель областного отделения МГЕР Диана Алумянц.
Участники форума смогут также поучаствовать в экологических мастер-классах по выплавке значков, раскрашиванию одежды и шопперов, поддержать донорскую акцию, сдать корма для животных из приютов, посоревноваться в кёрлинге, самбо, настольном хоккее и шахматы. 
 
Регистрация участников начнётся в 13 часов. Форум откроется в 16, затем стартует работа обучающих секций. 
 
С 18 часов начнётся выступление музыкантов. Участниками концерта станут Burito, Влад Кудинов, Андрей Ковалёв и кавер-группа «Светские львы».  

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Владимир Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея
26 сентября 2023, 15:29

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым поддержал предложении о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Информацию передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил ректор РАНХиГС . 
Комиссаров заявил, что предполагается, что лицей будет именно учебным заведением. Целью возрождения стала подготовка молодежи с юного возраста к госслужбе, воспитании в духе патриотизма и получении качественного образования.

Кроме того, Комиссаров заявил, что для создания лицея необходима поддержка главы государства и будущее учебное заведение должно находится в статусе президентского. Также  ректор от имени студентов и педагогов пригласил главу РФ приехать в РАНХиГС.

«Хорошо. Давайте», — ответил Путин.

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#путин
#рф
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Стало известно, что послужило причиной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле
Mash: причина посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле – ошибка пилотов
26 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за невнимательности пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Самолёт, совершавший полёт из Сочи в Омск 12 сентября, приземлился на поле. Причиной экстренной посадки стало то, что оба пилота не заметили показателей датчиков, поэтому летели с выпущенными шасси. Из-за этого у самолёта быстро закончилось топливо.

При заходе на посадку в аэропорту Омска, пилоты обнаружили, что у самолёта отказала так называемая «зелёная» гидросистема, и приняли решение идти на второй круг. Затем они поняли, что нужно лететь в аэропорт Новосибирска, где есть ремонтная база. Однако добраться они не успели из-за быстрого уменьшения количества топлива. Лайнер приземлился в поле.

Уточняется, что на борту самолёта находился 161 человек, из которых 23 – дети. 

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#самолет
#аэропорт
#пилот
#топливо
#омск
#сочи
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Три школы Долгопрудного вошли в число лучших в России
26 сентября 2023, 14:58

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Три учебных заведения Долгопрудного вошли в рейтинг лучших школ России по показателю конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство RAEX. Учитывалось число школьников, поступивших в лучшие вузы страны, сообщило вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Всего в рейтинг вошли 23 школы из Подмосковья. Самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Как и в прошлом году, он расположился на втором месте. Среди лучших школ также физико-математический лицей №5 в Долгопрудном (10-е место), Королёвский лицей научно-инженерного профиля и Гимназия имени Е.М. Примакова (189-е место)», – перечислила Каклюгина. 
Первое место в рейтинге занимает Школа им. А. Н. Колмогорова.

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#ирина каклюгина
#долгопрудный
#вице-губернатор
#школы
#рейтинг
#образование
#подмосковье
#московская область
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В Полтавской области Украины произошел взрыв на магистральном газопроводе
26 сентября 2023, 14:58

Фото: istockphoto/SimoneN

В Лубенском районе на западе Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.
В своем телеграм-канале чиновник сообщил, что по предварительным данным причиной взрыва стала частичная разгерметизация на газопроводе. На месте работают экстренные службы, принимаются меры по восстановлению целостности газовой магистрали. Вокруг места взрыва на значительной территории полностью выгорела трава. Также Лунин добавил, что в настоящее время выгорают остатки газа, находящиеся вне газопровода из-за утечки.

За несколько минут глава ОВА писал о воздушной тревоге в регионе, которая позже была отменена. Через час воздушная тревога была снова объявлена в нескольких областях Украины, включая Полтавскую.

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#меры
#тревога
#воздушная тревога
#украина
#взрыв
#газопровод
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Некачественная услуга в салоне красоты: как вернуть деньги
26 сентября 2023, 14:55

Фото: istock/Velishchuk

С разочарованием из-за некачественно оказанных услуг может столкнуться каждый посетитель салона красоты. Испорченные окрашиванием волосы или одежда, неудачная стрижка или отсутствие эффекта от процедур - ситуации, в которых важно отстоять свои права. Редакция «Радио 1» расскажет, как вернуть деньги за некачественно оказанную услугу и что делать, если руководство салона красоты отказывается возместить ущерб.

Навязывание дополнительных платных услуг


Мастера салонов красоты нацелены на то, чтобы побольше заработать, однако позволять им это сделать «нечестным» способом не стоит. Перед тем, как оказать услугу, специалист должен заранее обговорить ее с клиентом и обсудить стоимость. Оказывать дополнительные услуги заказчику без его согласия исполнитель не вправе. Соответствующая норма закреплена законодательством в пункте 3 ст. 33 Закона «О защите прав потребителей». 
Если ситуация с дополнительно оказанной услугой уже произошла, у администратора салона необходимо попросить чек, в котором стоимость за все услуги будет перечислена отдельно. Затем следует озвучить отказ расплачиваться за процедуру, которая ранее согласована не была. Если потребуется, можно оформить письменный отказ на имя руководителя студии.

В салоне красоты испортили волосы


О возможных рисках мастер должен предупреждать клиента заранее. Специалисту необходимо рассказать посетителю о составе красителей или иных продуктов, с которыми он будет работать при окрашивании. Если речь идет о стрижке, то заранее следует обсудить длину и прическу. Если в результате окрашивания или стрижки волосы оказались испорчены, посетитель вправе не оплачивать некачественно оказанную услугу. Соответствующее заявление следует написать на имя руководителя организации. Право потребителя закреплено в ст. 29 Закона «О защите прав потребителей». 

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Неэффективные процедуры


Требование вернуть деньги за услугу будет законным, если исполнитель уверял в ее эффективности, а ожидаемого результата процедура не принесла. Деньги можно вернуть на основании п. 2 ст. 12 Закона «О защите прав потребителей», который гласит о том, что исполнитель должен предоставить клиенту полную и достоверную информацию об услуге, за которую несет ответственность. Претензию также нужно направить на имя директора салона, отметив, что процедура оказалась бесполезной, несмотря на заверения мастера. 

Испортили одежду в салоне красоты

 
Статья 14 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возмещение ущерба потребителю в полном объеме вследствие недостатков товара, а также работы или услуги. Если в результате окрашивания или иных процедур в салоне красоты, была испорчена одежда, посетитель вправе потребовать возмещение ущерба от руководства студии.


Салон не вернул деньги за услугу 


Если конфликт не удалось урегулировать в салоне красоты и руководство организации отказывается возвращать деньги, следует обратиться в Роспотребнадзор. Перед жалобой в ведомство нужно собрать доказательства, которыми могут стать фото испорченных волос, ногтей, кожи и т.д. Также необходимо приложить чек об оказанной услуге. Для разрешения ситуации будет не лишним приложить письменный отказ директора салона вернуть деньги. Его можно получить, отправив заказное письмо на юридический адрес студии, в котором изложено требование о возврате  денег. На направленное обращение, руководство салона красоты обязано ответить в письменном виде. 
 

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#роспотребнадзор
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#одежда
#услуги
#заявление
#право
#волосы
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Командующий ЧФ присутствовал на коллегии Минобороны после слухов о его гибели
26 сентября 2023, 14:44

Фото: istock / alexnikit1981

Виктор Соколов, Командующий Черноморским флотом, принял участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Встреча состоялась 26 сентября. Военачальник был замечен на видео, которое опубликовало Минобороны.

За записи видно, что встреча проводится в режиме конференции по видеосвязи. Участниками заседания стали высокопоставленные офицеры, среди них был и командующий Черноморским Флотом. 

Напомним, что ранее появились слухи о гибели командующего ЧФ после удара украинской армии по штабу Черноморского флота.

Также, в ходе конференции, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 17 тыс. военных. Кроме того, по мнению Шойгу, союзники Украины в Лице Запада подталкивает Украину к самоуничтожению своими поставками оружия и техники.

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#минобороны
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Россиян призвали носить маски в общественных местах
Вирусолог Малинникова призвала россиян носить маски в общественных местах
26 сентября 2023, 14:43

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Обязательный масочный режим введён с 25 сентября для подмосковных медиков. Введение масок связано с ростом числа заболеваний ОРВИ, а также COVID-19. Ранее масочный режим для медиков объявили в других российских регионах.
Однако завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова призвала не переживать по поводу возвращения масок. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что дополнительные меры безопасности в медучреждениях вводятся каждый год из-за подъёма заболеваемости.
«У нас каждый год в этот сезон и ношение масок, и для медицинских работников определённые условия, и мобилизация дополнительных коек. Это нужно для того, чтобы быстро и эффективно бороться с инфекцией», — сказала специалист.
Малинникова подчеркнула, что повсеместное введение масочного режима будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Однако собеседница призвала россиян носить маски уже сейчас.
«Носить маски в этот период рекомендовано. Особенно, если вы собираетесь находиться в месте массового скопления людей, например, в транспорте. Маска показала свою эффективность, она снижает дозу инфицирования. Я считаю, что это должно быть такой же привычкой, как мыть руки после туалета», — ометила вирусолог.
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