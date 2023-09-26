В Кашире продолжается благоустройство общественных территорий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» ежедневно проводят окос в местах общего пользования, детских и спортивных площадок, а также скверов и зон отдыха городского округа Кашира.
За прошлую неделю специалисты МБУ «Благоустройство» провели окос более 210 тысяч квадратных метров территорий и привели в порядок более 100 тысяч квадратных метров газонов.
В этой работы задействованы 75 рабочих зелёного хозяйства.
Работы по смёту, сбору и вывозу мусора с территорий детских и спортивных площадок и территорий общего пользования специалисты проводят ежедневно.
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Алиса Сергиенко