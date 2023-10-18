В Кашире продолжается строительство ЖК «Радужный»

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В Кашире продолжается строительство жилого комплекса «Радужный» на улице 8 марта, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
«На данный момент на объекте закончены работы по монтажу конструкций здания корпуса №7. Проводятся работы по установке оконных блоков. В корпусе №6 выполняются работы по заливке перекрытия последнего этажа», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
Отмечается, что работы проходят согласно графику. К тому же, как отметили авторы статьи, за ходом строительных работ ведётся неусыпный контроль.
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Евгения Парфентьева