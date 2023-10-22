В Кашире проходит Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

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Жителям городского округа Кашира предлагают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс лучших практик по управлению многоквартирными домами проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России».
Заявку на участие в конкурсах подали жители каширской деревни Барабаново, а также посёлка Богатищево. Уже сейчас у жителей городского округа есть возможность поддержать земляков, перейдя по этой ссылке - https://moydom.er.ru/.
Принять участие в конкурсе могут все жители Каширы, которые хотят поделиться своим успешным опытом в управлении и облагораживании многоквартирного дома.
Заявку на участие можно подать до 30 ноября, а уже 8 декабря мы узнаем результаты голосования.
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Заявку на участие в конкурсах подали жители каширской деревни Барабаново, а также посёлка Богатищево. Уже сейчас у жителей городского округа есть возможность поддержать земляков, перейдя по этой ссылке - https://moydom.er.ru/.
Заявку на участие можно подать до 30 ноября, а уже 8 декабря мы узнаем результаты голосования.
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Евгения Парфентьева