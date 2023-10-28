В Кашире пройдет выставка-продажа фермерской продукции «Золотая осень»

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Совсем скоро в Кашире стартует выставка-продажа фермерской продукции «Золотая осень», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Выставка «Золотая осень» в Кашире будет проходить с 6 по 12 ноября.
На мероприятии каширянам удастся приобрести натуральную фермерскую продукцию, а также познакомиться с местными производителями.
Посетители выставки смогут продегустировать и приобрести не только овощи и фрукты, но и другую продукцию: мясную, молочную и хлебобулочную продукцию, сыры, рыбу и мед.
Все желающие принять участие в осенней выставке приглашаются на выставку, которая расположится на улице Садовая, неподалеку от дома 33.
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На мероприятии каширянам удастся приобрести натуральную фермерскую продукцию, а также познакомиться с местными производителями.
Все желающие принять участие в осенней выставке приглашаются на выставку, которая расположится на улице Садовая, неподалеку от дома 33.
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Евгения Парфентьева