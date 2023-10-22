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В Кашире прошла тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

22 октября 2023, 22:24
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковной Кашире провели штабная тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывом бытового газа, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Тренировку по ликвидации последствий, связанных со взрывом бытового газа в жилых домах, лично проконтролировал заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

В тренировке поучаствовали сотрудники Территориального управления №12 ГКУ МО «Мособлпожспас», АО «Мособлгаз», МБУ «Благоустройство», а также ОМВД по городскому округу Кашира.


Участники тренировки отработали все возможные ситуации, которые могут возникнуть при ликвидации последствий ЧП, в том числе, связанные со спасением людей из-под завалов и оказанием первой помощи пострадавшим.

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#кашира
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#тренировки
#подмосковье
#спасатели
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В Кашире завершился ремонт в подъездах многоквартирных домов
22 октября 2023, 22:11

Фото: iStock/Aguus

В 2023 году в Кашире отремонтировали 26 подъездов в многоквартирных домах, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ремонт в подъездах провели в рамках государственной и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». 13 подъездов отремонтировали за счет бюджетных средств Московской области, остальную половину привели в порядок на внебюджетные деньги. 

При этом, в микрорайоне Кашира-3 по программе софинансирования провели ремонт в 13 подъездах. В них установили современные светильники с датчиками движения, а также новые оконные блоки и тамбурные двери. 

Отмечается, что за 2022 год в Кашире отремонтировали 20 подъездов в многоквартирных домах.

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#подъезды
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Озвучено имя победителя первого этапа конкурса «Педагогический дебют» из Каширы
22 октября 2023, 21:59

Фото: iStock/Tatiana Maramygina

В Кашире подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В первый этап конкурса прошли восемь молодых педагогов из Каширы.

Напомним, конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.

В результате, победителем стала Анастасия Константиновна Агабабова, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Именно она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса. 

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#педагоги
#конкурс
#подмосковье
#кашира
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
22 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/Prostock-Studio

Каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» продолжает сбор гуманитарной помощи для передачи бойцам на СВО, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Все желающие поддержать наших солдат, которые прямо сейчас несут службу на полях специальной военной операции могут принести продукты питания, личной гигиены, медикаменты, одежду, а также другие предметы первой необходимости.

Помимо сбора гуманитарной помощи, каширские волонтеры также активно плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Каширяне также могут поучаствовать в изготовлении армейского душа и пошиве амуниции.

«Главное помнить, что, только объединившись и приложив все усилия, мы сможем помочь тем, кто защищает нашу страну!», - напомнили в каширской администрации.

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#волонтеры
#сво
#военные
#гуманитарная помощь
#кашира
#подмосковье
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Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации
22 октября 2023, 20:57

Фото: iStock/seb_ra

В Кашире состоялся еженедельный прием в формате выездной администрации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Встреча состоялась в территориальном отделе Топкановский, а провёл её глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Помимо Шувалова, во встрече также приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, заместители Главы округа, представители депутатского корпуса и профильные специалисты. 

Каширяне смогли задать главе города все вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта дорог и ЖКХ. 

«Дал поручение установить перильное ограждение между тротуаром и проезжей частью вблизи местного детского сада, а также провести мероприятия по благоустройству территории учреждения», - прокомментировал ситуацию Шувалов.

Отмечается, что все озвученные жителями вопросы были приняты в работу.

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#кашира
#единая встреча
#подмосковье
#михаил шувалов
#жкх
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#дороги
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Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги
Развожаев: воздушная тревога отменена, она длилась более получаса
22 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
По словам губернатора, тревога длилась более получаса. Отмечается, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области. 

Ранее ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#губернатор
#движение
#больницы
#тревога
#ракеты
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На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта
22 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении водителей автотранспорта просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также власти города сообщили, что в Севастополе объявлена воздушна тревога.

Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.

Напомним, ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#губернатор
#больницы
#тревога
#ракеты
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В Кашире приступили к формированию состава Молодежного парламента
22 октября 2023, 20:13

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

В Кашире прошло заседание конкурсной комиссии по формированию Молодежного парламента, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
На заседании потенциальные члены Молодежного парламента рассказали о себе и своём участии в социальной жизни Каширы. 

Кандидатами стали учителя, библиотекари, тренеры, представители бизнес-сообщества и представители многих других важных для общества профессий. 

«Приятно осознавать, что в Кашире так много активной молодежи. Кто-то из них делает первые шаги в своей общественно-полезной деятельности, а кто-то уже ведет важные проекты. Но, как бы то ни было, в каждой презентации прозвучало искреннее желание работать на благо Каширы и ее жителей», - прокомментировала итоги заседания заместитель председателя комиссии заместитель главы округа Светлана Зосимова.

В результате комиссия отобрала 10 человек, которые и войдут в состав Молодежного парламента. Теперь представители молодого поколения также смогут участвовать в заседаниях окружного Совета депутатов и продвигать свои инициативы. 

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#парламент
#кашира
#подмосковье
#совет депутатов
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В Кашире провели мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню отца
22 октября 2023, 20:01

Фото: iStock/photoguns

Каширские активисты провели мастер-класс по изготовлению открыток, приуроченный ко Дню отца, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акцию провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья» члены и сторонники партии «Единая Россия».

Напомним, что День отца в России официально учредили совсем недавно, его отмечают в третье воскресенье октября.

«Открытка – это прекрасный способ выразить свои чувства и пожелания близкому человеку. Такие маленькие, но значимые жесты, могут очень сильно поддержать отца и помочь ему сохранить оптимизм и настроение в сложные времена», - прокомментировали ситуацию представители администрации. 

В изготовлении открыток детям помогла член «Единой России» Кристина Асхадуллина. Вместе с ней ребята сделали яркие и красочные поделки, которые обязательно порадуют их отцов.

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#семья
#единая отец
#кашира
#подмосковье
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Американский журналист жалуется на травлю невесты-из России
22 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Teresa_Otto

Американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что в сети устроили травлю его невесте — участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анне Линниковой.
На нападки он жаловался в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сионисты атакуют мою прекрасную невесту — участницу конкурса «Мисс Вселенная-2022» от России. Они постят фейковые, отредактированные фото и утверждают, что она работает в эскорте», — сообщил Джексон Хинкл. По его словам, его возлюбленная не заслуживает такого отношения.
Журналист Хинкл в X неоднократно критиковал Израиль и выражал поддержку Палестине.

Хинкл и Линникова стали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который прошёл в США. Журналист публично восхищался красотой россиянки и недоумевал по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в Америке.

Анна Линникова родом  Оренбурга. В июле 2022 года она победила в  конкурсе красоты «Мисс Россия — 2022». На конкурсе «Мисс Вселенная» она не попала в топ-16 участниц.

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