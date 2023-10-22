В Кашире прошла тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

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В подмосковной Кашире провели штабная тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывом бытового газа, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Тренировку по ликвидации последствий, связанных со взрывом бытового газа в жилых домах, лично проконтролировал заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.
В тренировке поучаствовали сотрудники Территориального управления №12 ГКУ МО «Мособлпожспас», АО «Мособлгаз», МБУ «Благоустройство», а также ОМВД по городскому округу Кашира.
Участники тренировки отработали все возможные ситуации, которые могут возникнуть при ликвидации последствий ЧП, в том числе, связанные со спасением людей из-под завалов и оказанием первой помощи пострадавшим.
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В тренировке поучаствовали сотрудники Территориального управления №12 ГКУ МО «Мособлпожспас», АО «Мособлгаз», МБУ «Благоустройство», а также ОМВД по городскому округу Кашира.
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Евгения Парфентьева