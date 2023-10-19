В Кашире прошло первенство по лазертагу и скалолазанию «Перевал 2023»

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Школьники из Каширы приняли участие в первенстве по лазертагу и скалолазанию «Перевал 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Соревнования состоялись 15 октября. В них приняли участие пять команд из каширских школ, а также участники военно-патриотического клуба «Наследники Победы» Дома культуры имени Ленина.
В завершении, для всех участников соревнований провели чаепитие и награждение победителей. В уютной атмосфере каширским школьникам удалось обсудить насыщенный день и поделиться яркими впечатлениями.
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«Каширские школьники с большим энтузиазмом и упорством прошли все этапы в дисциплинах «Захват контрольных точек» и «Скалолазание». Ребята проявили свои умения и навыки, преодолели страх на скалодроме, поиграли в военно-тактическую игру лазертаг. Многие участники были на таких соревнованиях впервые», - прокомментировали первенство представители администрации.
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Евгения Парфентьева