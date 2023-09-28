В Кашире прошёл муниципальный этап творческого марафона ветеранов Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
— «Песни, рождённые сердцем»;
В первой номинации «Песни, рождённые сердцем» выступили 6 вокальных ансамблей, среди которых победители 2 ансамбля: ансамбль хора русской песни «Каширская звонница» и Народный коллектив ансамбль русской песни «Родные напевы».
Во второй номинации победу одержали: Галина Скотникова — солистка вокального ансамбля «Журавушка» и Елена Одушкина — участница кружка «Сольное пение».
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