В Кашире прошёл муниципальный этап творческого марафона ветеранов Подмосковья

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2023» отправили уже 240 жителей Московской области старше 50 лет.

В 2023 году конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности будет проходить по 6 номинациям:

— «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

— «Мои интернет-достижения»;

— «Интернет-предприниматель»;

— «Моя общественная интернет-инициатива»;

— «Я – интернет-звезда»;

— «Спасибо моему учителю».

Для участия в конкурсе нужно написать свою историю по теме одной из номинаций и подать заявку на участие по ссылке. Приём заявок продлится до 23 октября.

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