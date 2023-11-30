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В Кашире прошёл всероссийский изобразительный диктант «Моя страна − моя история»

30 ноября 2023, 22:13
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

21 ноября в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова» состоялся очный региональный этап V Всероссийского изобразительного диктанта «Моя страна − моя история».
Школа №1 с 2019 года служит инновационной площадкой по выявлению одаренных детей в области ИЗО. Пятый год подряд на базе школы проводят изобразительный диктант вместе с Международным союзом педагогов-художников и московским Управлением непрерывного художественного образования методического центра Департамента образования и науки.

В день проведения диктанта на площадке объявили творческое задание. Участники переносили свои идеи и фантазии на бумагу в различных техниках (графика, живопись, а также смешанная техника). Темой диктанта стали «Наши традиции».


На выполнение работы отводилось 3 астрономических часа (180 минут).

Все конкурсанты будут отмечены электронным сертификатом участника. Виртуальную галерею работ можно увидеть в онлайн-галерее конкурса на сайте www.art-teacher.ru.

Работы участников пока проходят конкурсный отбор. Победители станут участниками Всероссийского и Международного этапов.

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#кашира
#дети
#школа
#искусство
#новости
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В каширской библиотеке купцов Воронковых сохранили уникальную арку
30 ноября 2023, 22:40

Фото: администрация городского округа Кашира

Здание библиотеки имени Александра Воронкова в Кашире-1 знают многие местные жители.
Его построили в ХIХ веке. Сначала оно являлось чайной купцов Воронковых и располагалось на первом этаже. На втором жил хозяин с семьёй.

Во время Великой Отечественной войны здесь разместили приют для детей. Затем основали Дом колхозника. А в 50-ые годы прошлого века сюда переехала библиотека, которой в 2010 году присвоили имя ученого Александра Воронкова.  

Краеведение считается одним из приоритетных направлений работы библиотеки.  Здесь «поселился» клуб пчеловодов, тут проводятся и дегустации. Библиотека стала домом для разных клубов. Например, для женского «Татьяна», поэтического «Поколение». Всего библиотека собрала вокруг себя около 3 тысяч читателей.

Сотрудники библиотеки гордятся, что работают в здании с историей. Здесь сохранилась даже арка, через которую заезжали на лошадях. Ещё со времен, когда на этом месте был Дом колхозника, и селяне, приехавшие торговать, оставались ночевать.

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#кашира
#библиотека
#история
#общество
#подмосковье
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Бывшего главу Центра спортивной подготовки приговорили к семи годам колонии
30 ноября 2023, 22:35

м Elena Horrmann

Бывшего руководителя подготовительного учреждения для сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор огласили в четверг, 30 ноября, в Замоскворецком районном суде Москвы. 

Напомним, что тренера арестовали в сентябре 2020 года. Он был обвинен в растрате средств из бюджета. По данным следствия, Кравцов начислял заработную плату фиктивным работником, всего было переведено порядка 14 миллионов рублей за период с 1 января 2015 года до конца 2017 года. Ему вменяли обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что у бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко и его родственников изъяли 50 миллионов рублей. Суд обратил имущество в доход государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#ук
#наказание
#новости
#рф
#суд
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Юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе
30 ноября 2023, 22:30

Фото: администрация городского округа Кашира

Школьники из объединения «Робототехника» Детского экологического центра поучаствовали в областном конкурсе робототехники.
Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.

Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».

Для участников и гостей провели мастер-классы «Эра инженеров» и «Роболатория».

Каширские робототехники завоевали первое место в конкурсе. Им вручили грамоты и памятные подарки.

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#кашира
#школьники
#конкурс
#общество
#роботы
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Жители Каширы стали победителями акции «Сдай старые шины на Мегабак»
30 ноября 2023, 22:22

Фото: администрация городского округа Кашира

27 ноября министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский вместе с руководителем Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилией Беловой, а также представителями Дмитровского завода РТИ и компании «Орис Пром» наградили победителей акции «Сдай старые шины на «Мегабак».
В акции принимали участие жители Каширского городского округа. Шесть победителей были награждены за первые три места сертификатами на покупку резины номиналом 10 000, 15 000 и 20 000 тысяч рублей.

В рамках акции «Сдай старые шины на Мегабак» в московском регионе проходил фотоконкурс. Для участия нужно было сделать креативную фотографию с шинами на любой площадке «Мегабак», а потом выложить фотографию в Вконтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.  

По итогу конкурсного отбора каширяне заняли все призовые места.  
1 место – Любовь Кретова;
2 место – Ольга Варанкина;
3 место – Евгения Морозова.  

Благодарственное письмо за участие получила юная жительница Каширы Вероника Юдина.  

Проект «Мегабак» проходит в рамках нацпроекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года.

Главной целью является недопущение завалов крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Каждый житель московского региона может бесплатно сдать свои крупногабаритные отходы. Благодаря Мегабаку ресурсы направляются во вторичный оборот.

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#кашира
#новости
#мегабак
#подмосковье
#московская область
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ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»
ФАС вынесла предупреждение «Победе» из-за платы за корректировку ФИО в билете
30 ноября 2023, 21:55

Фото: istock / welcomeinside

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предупреждение авиакомпании «Победа» за размер оплаты с пассажира за изменения ФИО в билете. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба выяснила — ее (авиакомпании «Победа». — прим. ред.) пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет. Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила», — заявили в ведомстве.
В ФАС отметили, что подобная плата быть обоснована с экономической точки зрения и соразмерна понесенным фактическим расходам авиакомпании. Теперь перевозчику нужно в течение 30 дней высчитать и утвердить единую сумму, которую удерживают с пассажира в случае изменения условий договора перевозки.

Отмечается, что авиакомпания сообщила антимонопольной службе, что готова установить единую стоимость за корректировки в ФИО клиентов в размере 800 рублей. Сейчас для этого вносят изменения в соответствующие нормативные акты.

Ранее сообщалось, что турагенства начали продавать туры в Сочи за бесценок после «шторма века». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
#изменения
#перевозки
#фас
#авиакомпания
#самолет
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Витушева: число мест в мини-садике в ЖК «Новоснегирёвский» увеличат до 150
30 ноября 2023, 21:54

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева посетила палисадик в жилом комплексе «Новоснегирёвский», сообщила сама глава городского округа Истра. Дошкольное учреждение открылось в этом году.
«Это был один из самых массовых наказов жителей этой территории, потому как вопрос нехватки мест стоял очень остро. Палисадик располагается на первом этаже жилого дома, занимает площадь более 170 кв м и рассчитан на 100 детей. В помещении был проведён капремонт, созданы все необходимые условия для образовательного процесса в соответствии с СанПин», – написала Витушева в своём телеграм-канале. 
Сейчас мини-садик посещают 75 малышей. В нём открыты три группы для детей от 3 до 6,5 лет. 

Кроме того, Витушева осмотрела смежное помещение, которое рассчитывают объединить с действующим палисадиком. Это позволит увеличить количество мест до 150. Помещение планируется капитально отремонтировать. Также будем решаться вопрос с организацией прогулочной площадки.

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#истра
#татьяна витушева
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#детский сад
#дети
#подмосковье
#московская область
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Каширские дошколята окунулись в школьный мир
30 ноября 2023, 21:45

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках проекта «Предшкола» дети из подготовительных к школе групп дошкольного отделения №1 оказались в школе МБОУ «СОШ №9».
Дошколята побывали на мини-уроке в классе химии и биологии. Они посидели за партами и позанимались как настоящие школьники.

Ребята узнали, что изучают биологи и химики, а потом посмотрели гербарии растений, крылышко пчёлы. Узнали, как работает микроскопом.

После изучили предметы, которые были нужны для опытов. Под руководством учителя экспериментировали  с картофелем и йодом. Дошколята выяснили, что в картофеле содержится крахмал.  

Дети остались довольны увлекательным путешествием в школьный мир. С новыми впечатлениями дошколята вернулись в детский сад. Эти встречи вызывают у будущих первоклассников интерес и желание отправиться поскорее в школу.

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#школа
#новости
#общество
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Детское телевидение «Взлёт» из Жуковского запустило новый проект
30 ноября 2023, 21:40

Фото: istockphoto.com/tuaindeed

Детское телевидение «Взлёт» из Жуковского запустило цикл программ Молодёжного телевизионного дискуссионного клуба «Лучик». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что цель нового проекта — рассказать о том, что волнует подростков, обсудить интересные для них темы, показать, как молодёжь планирует своё будущее и т. д.

Уже состоялись съёмки пилотного выпуска проекта, гостем которого стала замначальника отдела оценки качества образования Управления образования городской администрации Ольга Ерёмина. В рамках темы об ОГЭ она рассказала о правилах сдачи экзамена и способах лучшей подготовки к ним.

Руководитель детского телевидения, тележурналист Людмила Луговская отметила, что дискуссионный клуб открыт к интересным темам для новых выпусков, желающие могут присылать свои предложения.

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#телевидение
#дети
#жуковский
#проект
#журналистика
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В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
Тимченко: сенатор Нижегородской области Лебедев умер от инфаркта
30 ноября 2023, 21:32

Фото: iStock/izzzy71

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Тимченко, Лебедев будет похоронен в Нижнем Новгороде 2 или 3 декабря.

Ранее глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. По словам Никитина, для всех, кто был хорошо знаком с Лебедевым, дружил с ним, это стало шоком и трагедией.  Глава региона выразил соболезнования родным и близким Лебедева. 

Владимир Лебедев занимал руководящие должности в Нижновэнерго, Лукойле, заместителем губернатора Нижегородской области. Он также находился под персональными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и других государств. В 2014—2023 годах он занимал должность зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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