В Кашире провели ежегодную экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево». 

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял участие в ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» и вместе с ветераном Верой Пановой высадил деревце краснолистной черемухи.
Центральной площадкой проведения акции стал сквер имени генерала Белова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Также в акции приняли участие активные жители муниципалитета, долголеты, ветераны, школьники и представители администрации.
Организаторы акции подготовили все необходимые инструменты для посадки саженцев.
В рамках акции жители высадили свыше 200 саженцев туи, спиреи, гортензии и черемухи.
Все участники акции после посадки деревьев могли подкрепиться обедом из полевой кухни и согреться горчим чаем.
Читайте также:
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек.
В Красногорске высадили порядка 1000 саженцев в рамках экологической акции.
«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса.
Также в акции приняли участие активные жители муниципалитета, долголеты, ветераны, школьники и представители администрации.
В рамках акции жители высадили свыше 200 саженцев туи, спиреи, гортензии и черемухи.
Все участники акции после посадки деревьев могли подкрепиться обедом из полевой кухни и согреться горчим чаем.
Читайте также:
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек.
В Красногорске высадили порядка 1000 саженцев в рамках экологической акции.
«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса.
Алиса Сергиенко