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В Кашире провели мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню отца

22 октября 2023, 20:01
Фото: iStock/photoguns

Фото: iStock/photoguns

Каширские активисты провели мастер-класс по изготовлению открыток, приуроченный ко Дню отца, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акцию провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья» члены и сторонники партии «Единая Россия».

Напомним, что День отца в России официально учредили совсем недавно, его отмечают в третье воскресенье октября.


«Открытка – это прекрасный способ выразить свои чувства и пожелания близкому человеку. Такие маленькие, но значимые жесты, могут очень сильно поддержать отца и помочь ему сохранить оптимизм и настроение в сложные времена», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

В изготовлении открыток детям помогла член «Единой России» Кристина Асхадуллина. Вместе с ней ребята сделали яркие и красочные поделки, которые обязательно порадуют их отцов.

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#семья
#единая отец
#кашира
#подмосковье
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Американский журналист жалуется на травлю невесты-из России
22 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Teresa_Otto

Американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что в сети устроили травлю его невесте — участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анне Линниковой.
На нападки он жаловался в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сионисты атакуют мою прекрасную невесту — участницу конкурса «Мисс Вселенная-2022» от России. Они постят фейковые, отредактированные фото и утверждают, что она работает в эскорте», — сообщил Джексон Хинкл. По его словам, его возлюбленная не заслуживает такого отношения.
Журналист Хинкл в X неоднократно критиковал Израиль и выражал поддержку Палестине.

Хинкл и Линникова стали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который прошёл в США. Журналист публично восхищался красотой россиянки и недоумевал по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в Америке.

Анна Линникова родом  Оренбурга. В июле 2022 года она победила в  конкурсе красоты «Мисс Россия — 2022». На конкурсе «Мисс Вселенная» она не попала в топ-16 участниц.

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#сша
#россия
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Синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады
Фобос: в Москве со вторника резко похолодает, а в выходные начнутся снегопады
22 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/WDnet

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что неделя в Москве стартует с мощного тепла и осадков, со вторника резко похолодает, а в выходные будут мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, передает РИА Новости.
Сообщается, что в понедельник ночная температура воздуха будет не ниже плюс 1 - плюс 6 градусов, а в дневные часы столбик термометра повысится до плюс 6 - плюс 11 градусов. Тишковец отметил, что со вторника к дождю будут примешиваться заряды мокрого снега.

Ранее автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире «Радио 1» как правильно выбрать зимнюю резину. Выбирать следует резину не универсальную, а именно зимнюю. Собеседник уверен, что только в таком случае резина будет соответствовать всем требованиям безопасности. Также Олег Осипов призвал автомобилистов обратить внимание на дату выпуска резины.

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#советы
#температура
#дожди
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открывает новые площадки для плетения масксетей
22 октября 2023, 18:35

Фото: iStock/Perboge

Каширское подразделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло новые площадки для плетения маскировочных сетей для участников спецоперации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
После того, как «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло несколько площадок на территории городского округа Кашира, к ним поступили запросы о расширении. Тогда организация обратилась к руководству ООО «ТехИнвестСтрой», с просьбой изготовить новые стойки для плетения масксетей. 

В результате, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» получило еще пять новых стоек.

К изготовлению масксетей подключились волонтёры из колледжа «Московия». Они уже успели изготовить целую партию инвентаря, которая отправилась на поля специальной военной операции, в помощь российским военным.

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Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»

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#кашира
#подмосковье
#волонтеры
#сво
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Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»
22 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/batuhan toker

Каширяне приняли участие в фестивале «Музыкальная осень», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Творческий фестиваль прошёл в Серебряных Прудах.

Городской округ в Кашире на фестивале представили народный коллектив русской песни «Родные напевы» и вокальный ансамбль «Журавушка».

Фестиваль объединил огромное количество людей старшего поколения из более чем сотни городов Московской области. На «Музыкальной осени» представили музыкальные, вокальные номера, а также театральные постановки. 

«Все желающие смогли поучаствовать в творческих мастер-классах, сделать фото на память в тематической фотозоне, а также продегустировать травяные чаи», - прокомментировали ситуацию в администрации. 

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#фестиваль
#музыка
#танцы
#подмосковье
#театр
#кашира
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В Польше россиянка помогла азербайджанке родить по аудиосвязи
22 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/dimarik

Беременную девушку спасла старая дружба из «Твиттера» и аудиосвязь.
Baza пишет, что Татьяна работает акушеркой в Польше. Она говорит на русском и польском. К ней с ложными схватками поступила 20-летняя девушка из Азербайджана. Они и её муж знали только азербайджанский. Татьяна в шутку написала подруге Фидан из Москвы. Сказав, «думала уж тебе звонить как переводчику».

Девушки подружились в интернете. Фидан работала в детской больнице, часто помогала понимать пациентов из Азербайджана и сказала звонить ей в любое время. Так и получилось.
 
В день родов врачи на польском говорили с Татьяной, а она переводила на русский для Фидан, а Фидан на азербайджанском переводила всё роженице по громкой связи. Из-за двойного обвития пуповиной потребовалось кесарево сечение — Фидан по телефону и акушеры в родильном зале помогли молодой матери справиться. 
 
У новорождённого оказались проблемы с лёгкими. Его немедленно подключили к кислороду. Фидан вместе с неонатологами перевела молодой матери, что с происходит её малышом. После родов Фидан ответила на все вопросы и оставила свой номер, чтобы девушка не чувствовала себя одиноко в чужой стране без языка.

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#врачи
#роды
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Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету
Basilica: подтвердился план Киева по обмену мощей святых из Лавры на тело Мазепы
22 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика стало бы свидетельством того, что святыни для киевского режима являются лишь разменной монетой для достижения глубоко чуждых религии и вере целей. Об этом РИА Новости сообщил источник.
Ранее сообщалось, что ковчег с мощами 80 святых, иконой и другими предметами обнаружили украинские пограничники в пункте пропуска «Табак». Все предметы пытался вывезти с Украины молдаванин, якобы по просьбе друга, приуроченной к празднику в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 

В результате неаккуратной транспортировки ковчега мощи выпали из предназначенных им мест. Это в очередной раз доказывает наплевательское отношение киевского правительства к святыням.

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#рпц
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#украина
#священник
#церковь
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В Омске девочку, над которой издевались, переведут в другой детский дом
22 октября 2023, 15:55

Фото: iStock/Paul Gorvett

Завтра в Большие Уки, где случился инцидент, приедет проверяющая комиссия
Об этом «Подъёму» рассказала детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина. 

«Создана рабочая группа по проверке учреждения, выезд специалистов и экспертов будет осуществлен завтра. Выводы будут после проверки. Девочка пострадавшая будет переведена в другое учреждение, подведомственное министерству образования Омской области»,- сказала Степкина. 
Несмотря на утверждение  властей, что таких случаев в регионе зафиксировано не было, один из бывших воспитанников Большеуковского дома детства рассказал Газете.ru, что издевательства и физическое насилие там были постоянными. К примеру, ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.

Напомним, в субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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#дети
#чп
#происшествие
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Мурал на тему газовой безопасности появился на торце одного из домов в Кашире-3
22 октября 2023, 15:47

Фото: Пресс-служба г.о. Кашира

Мурал на тему газовой безопасности появился на торце одного из домов в Кашире-3. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Сообщается, что мурал выполнен в соответствии с поручением вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, которое было дано во время его визита в Каширу в этом месяце. 

«Все мы помним события в Балашихе, связанные со взрывом бытового газа в одном из многоквартирных домов. Конечно же, это страшные вещи. И не хотелось бы, чтобы они повторялись. Появление мурала на тему газовой безопасности – это напоминание нашим жителям о правилах обращения с голубым топливом», — рассказал первый заместитель главы округа Сергей Кирюхин.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.

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#балашиха
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В Кашире проходит Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
22 октября 2023, 15:43

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Жителям городского округа Кашира предлагают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс лучших практик по управлению многоквартирными домами проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России».

Заявку на участие в конкурсах подали жители каширской деревни Барабаново, а также посёлка Богатищево. Уже сейчас у жителей городского округа есть возможность поддержать земляков, перейдя по этой ссылке - https://moydom.er.ru/.

Принять участие в конкурсе могут все жители Каширы, которые хотят поделиться своим успешным опытом в управлении и облагораживании многоквартирного дома.

Заявку на участие можно подать до 30 ноября, а уже 8 декабря мы узнаем результаты голосования. 

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#конкурс
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#кашира
#подмосковье
#единая россия
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