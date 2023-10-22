В Кашире провели мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню отца

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Каширские активисты провели мастер-класс по изготовлению открыток, приуроченный ко Дню отца, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акцию провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья» члены и сторонники партии «Единая Россия».
Напомним, что День отца в России официально учредили совсем недавно, его отмечают в третье воскресенье октября.
В изготовлении открыток детям помогла член «Единой России» Кристина Асхадуллина. Вместе с ней ребята сделали яркие и красочные поделки, которые обязательно порадуют их отцов.
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Напомним, что День отца в России официально учредили совсем недавно, его отмечают в третье воскресенье октября.
«Открытка – это прекрасный способ выразить свои чувства и пожелания близкому человеку. Такие маленькие, но значимые жесты, могут очень сильно поддержать отца и помочь ему сохранить оптимизм и настроение в сложные времена», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
В изготовлении открыток детям помогла член «Единой России» Кристина Асхадуллина. Вместе с ней ребята сделали яркие и красочные поделки, которые обязательно порадуют их отцов.
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Евгения Парфентьева