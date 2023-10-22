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В Кашире провели профилактическое мероприятие «Автобус», об этом сообщила пресс-служба ОМВД по городскому округу Кашира.
Мероприятие проводили с 16 по 22 октября.
Целью определили снижение аварийных ситуаций при пассажирских перевозках на общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники внимательно проконтролировали соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения (ПДД), а также выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями всех правил, предусмотренных российским законодательством, которые предусмотрены для осуществления пассажирских перевозок.
Каширские сотрудники ОГИБДД также проследили за соблюдением режима труда и отдыха водителей, а также технической профилактикой транспортных средств.
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Целью определили снижение аварийных ситуаций при пассажирских перевозках на общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники внимательно проконтролировали соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения (ПДД), а также выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями всех правил, предусмотренных российским законодательством, которые предусмотрены для осуществления пассажирских перевозок.
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Евгения Парфентьева