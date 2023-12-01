Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Кашире проверили, насколько парки готовы к зиме

В Кашире проверили, насколько парки готовы к зиме

01 декабря 2023, 00:06
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

В Подмосковье 1 декабря начинается ежегодный губернаторский проект «Зима в Подмосковье».
В рамках проекта состоятся различные шоу, акции, мастер-классы, а также спортивные соревнования.

Каширский городской округ готовится к зимнему сезону. Одной из основных площадок для мероприятий будет городской парк отдыха. 1 декабря здесь зажгут ёлки, откроют ярмарки мастеров и фотозоны.


Глава Каширы Михаил Шувалов вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Буровым и директором МАУК «Городской парк» Олесей Кожадей в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» провели проверку и выяснили, насколько парк готов к зиме.

Там уже открылась резиденция и начала работу почта Деда Мороза. Все, кто верит в чудеса, могут отправить письмо. Парк подготовил сюрпризы для жителей и гостей каширского округа. Среди них оленьи упряжки и спортивные эстафеты.

«Но это лишь часть приятных перемен, которая ждет здесь наших жителей. С нетерпением ждем 1 декабря, чтобы по традиции зажечь огни новогодних елей и дать старт каширской «Зиме в Подмосковье»,-говорит Михаил Шувалов.
Читайте также:

Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»

Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»

В деревне Корыстово обновили детскую площадку
#кашира
#новый год
#праздники
#михаил шувалов
#подмосковье
Читайте нас в
Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»
30 ноября 2023, 23:57

Фото: администрация городского округа Кашира

По инициативе депутата Госдумы Александра Когана запустили патриотическую акцию «Фронтовая открытка».
Ученики каширских школ приняли активное участие в данной акции. В преддверии Нового года солдаты получат письма-открытки от школьников с теплыми пожеланиями и поздравлениями. 

Ранее каширские молодогвардейцы изготовили окопные свечи. Они нарезали картон, установили его в банки и залили. Парафин для свечей выделил Фонд содействия развитию Каширского городского округа «Кашира-660».Окопная свеча представляет собой свечу длительного горения, которая предназначена для освещения, приготовления еды и кипячения воды.

Читайте также:

Каширские активисты Молодой Гвардии сделали окопные свечи для солдат

Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»

Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья
#сво
#дети
#школа
#россия
#госдума
Читайте нас в
Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»
30 ноября 2023, 23:50

Фото: администрация городского округа Кашира

Ребята из объединения «Страна мастеров» Детского экологического центра, руководителем которых является педагог Марина Назарова, поучаствовали в областном Медиафестивале.
Данный конкурс проходит в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

В номинации «Мультипликационный фильм» представили мультфильм «Не такой как все». Ребята из Каширы сняли его в новой мультстудии. Оборудование для неё приобрели в рамках благотворительной помощи от АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Дети стремятся с помощью нового оборудования создавать собственные мультипликационные продукты.

Ранее пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.

В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку на 150 кв. м полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.

Читайте также:

В деревне Корыстово обновили детскую площадку

В Каширском городском округе пройдут представления в студии «Ковчег»

лава Каширы Шувалов поучаствовал в марафоне «Муниципальный диалог»
#кашира
#новости
#новости подмосковья
#общество
#дети
Читайте нас в
В деревне Корыстово обновили детскую площадку
30 ноября 2023, 23:42

Фото: администрация городского округа Кашира

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщает об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.
В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку площадью 150 квадратных метров полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.  

На детской площадке появились новые игровые элементы. Дети смогут покататься на качалке-балансире, качалке на пружине, традиционных качелях и позаниматься на гимнастическом комплексе. Появились новые лавочки и урны, установили информационный стенд.  

Важную роль играет безопасность, поэтому площадку покрыли ударопоглощающим резиновым материалом и огородили металлическим забором.
 
«В 2023 году на детских игровых площадках произвели ремонт и замену 450 площадок. В 2024 году планируем продолжить программу», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Ранее в рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ». Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.

Читайте также:

Глава Каширы Шувалов поучаствовал в марафоне «Муниципальный диалог»

Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья

Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»
#кашира
#детские площадки
#стройки
#подмосковные стройки
#подмосковье
Читайте нас в
Глава Каширы Шувалов поучаствовал в марафоне «Муниципальный диалог»
30 ноября 2023, 23:20

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ».
Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.

Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов участвовал в первом дне марафона. В центре внимания были вопросы благоустройства, модернизации ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и КРТ. На повестке были вопросы капремонта и эксплуатации домов.

«А также установления и разграничения ответственности между ОМСУ, развития жилищного строительства, сокращения инвестиционно-строительного цикла и снижения административной нагрузки. Было интересно. А самое главное – этот опыт мне лично пригодится в работе»,-сообщил глава Каширского округа Михаил Шувалов.  
Чтобы разработать подходы к решению задач сформировали федеральную проектную команду. В неё вошли главы муниципальных образований, а также эксперты федерального и регионального уровней.

Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

Читайте также:

Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья

Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»

Жители Каширы поучаствовали в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
#новости
#кашира
#михаил шувалов
#общество
#новости подмосковья
Читайте нас в
Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья
30 ноября 2023, 23:10

Фото: администрация городского округа Кашира

Встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября.
Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.  

В Зале Воинской Славы прошла плодотворная встреча с депутатами Госдумы Жанной Рябцевой, Александром Толмачёвым и Татьяной Сердюковой.  

На встречу пригласили и жительниц Каширы Ангелину Фетисову, члена «Женского движения Единой России», и руководителя Комитета семей воинов Отечества в Кашире Наталью Кульневу.  

Для гостей организовали экскурсию по Музею Победы. Встреча завершилась концертом Евгения Кунгурова.

Ранее стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».

Читайте также:

Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»

Жители Каширы поучаствовали в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Проект «Кашира город на реке» стал лауреатом национальной премии
#кашира
#женщины
#встреча
#подмосковье
#новости подмосковья
Читайте нас в
Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»
30 ноября 2023, 23:02

Фото: администрация городского округа Кашира

Полицейские отдела по вопросам миграции Каширского городского округа провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!».
Сотрудники полиции объяснили жителям порядок предоставления услуг.

Мероприятие должно содействовать сокращению очередей и быстрой работе миграционного пункта. По словам сотрудников полиции, главным преимуществом получения госуслуг в электронном формате является доступность из любой точки. Главное, чтобы был интернет.

В финале мероприятия участникам акции раздали наглядные памятки.

Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

Читайте также:

Жители Каширы поучаствовали в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Проект «Кашира город на реке» стал лауреатом национальной премии

В каширской библиотеке купцов Воронковых сохранили уникальную арку
#полиция
#кашира
#новости
#новости подмосковья
#общество
Читайте нас в
Москалькова посетила 119 пленных украинских военных в России
30 ноября 2023, 22:57

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что совместно с украинским омбудсменом посетила 119 украинских военнопленных на территории РФ. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Москалькова отметила, что украинские военнопленные содержатся в соответствии с международными нормами. Им также предоставляют право связаться с родными на Украине.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь посетил 119 военнослужащих ВС России, находящихся в плену у украинской стороны.

Москалькова со ссылкой на украинского коллегу рассказала, что российские военные содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, и получают необходимую медицинскую помощь. Они записали видеообращения, которые передадут их семьям в России.

Читайте также:

«Мясные штурмы»: Украинский военнопленный раскрыл реальную ситуацию в рядах ВСУ

Пленный ВСУ: Раненые украинские военные сутками лежат на поле боя

Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмует армия России
#права
#военные
#армия
#уполномоченный
#армия россии
#всу
Читайте нас в
Жители Каширы поучаствовали в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
30 ноября 2023, 22:56

Фото: администрация городского округа Кашира

Каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

Внимание уделяется и воспитанию ответственного потребления. Также мероприятие должно проявить активную гражданскую позицию и стремление сохранить природу для будущих поколений.

Организаторы надеются, что это станет стимулом для развития «зеленого предпринимательства».

Детский экологический центр поблагодарил детей, родителей и педагогов за то, что они приняли участие в акции и за желание улучшить экологическую обстановку.

Читайте также:

В каширской библиотеке купцов Воронковых сохранили уникальную арку

Проект «Кашира город на реке» стал лауреатом национальной премии

Юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе
#кашира
#новости
#новости подмосковья
#люди
#природа
Читайте нас в
В лесах Московской области благоустроили уже 79 родников
30 ноября 2023, 22:50

Фото: Комлесхоз МО

Число благоустроенных родников в лесах Подмосковья увеличилось до 79. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В подмосковных лесах – 79 родников, благоустройство которых взяли на себя лесничие. Работы они выполняют в свободное время. За неделю появились три новых источника. Два родника благоустроили в Клинском, ещё один – в Сергиево-Посадском лесничествах», – рассказал председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
Он уточнил, что многие родники пользуются популярностью не только среди местных жителей.
 
Читайте также:

Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось на 160 по сравнению с прошлым годом

В Подмосковье закупили пять пожарных автоцистерн

2,5 миллиона деревьев высадили в Подмосковье за пять лет
#комлесхоз мо
#родник
#благоустройство
#лесник
#олег баженов
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Достижения.рф