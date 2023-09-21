В Кашире регулярно собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО ведётся в нескольких центрах и пунктах городского округа Кашира.
Гуманитарная помощь от жителей сортируется и отправляется через Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» до передовой, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Принять участие в сборе гуманитарного груза можно по адресам центров гуманитарной помощи:
— город Кашира-3, улица Ленина, дом 9, корпус 1. Каширский молодежный центр;
— город Кашира-3, улица Садовая, дом 2Б. Центр Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Адреса пунктов сбора (администрации территориальных отделов):
— мкр. Ожерелье, улица Пионерская, дом 17;
— п. Зендиково, улица Банная, дом 6А;
— д. Каменка, улица Центральная, дом 9;
— п. Новоселки, улица Центральная, дом 12;
— д. Тарасково, улица Комсомольская, дом 24;
— п. Богатищево, улица Новая, дом 10.
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Принять участие в сборе гуманитарного груза можно по адресам центров гуманитарной помощи:
— город Кашира-3, улица Ленина, дом 9, корпус 1. Каширский молодежный центр;
Адреса пунктов сбора (администрации территориальных отделов):
— мкр. Ожерелье, улица Пионерская, дом 17;
— п. Зендиково, улица Банная, дом 6А;
— д. Каменка, улица Центральная, дом 9;
— п. Новоселки, улица Центральная, дом 12;
— д. Тарасково, улица Комсомольская, дом 24;
— п. Богатищево, улица Новая, дом 10.
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Алиса Сергиенко