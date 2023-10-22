В Кашире с начала года собрали более 330 тонн земляники

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В тепличном комплексе Каширы с начала года собрали более 330 тонн земляники, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Традиционно, сбор ягоды начинается с середины июня, но тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп» ведёт сборы урожая круглый год.
С начала 2023 года каширяне собрали более 331,9 тонн земляники. При этом, сотрудники комплекса ведут не прекращающуюся работу по увеличению сбора урожая.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил эффективность и важность работы «Агрокультура Групп», особенно важную в контексте курса импортозамещения.
ООО «Агрокультура Групп» в Кашире является одним из ведущих производителей овощей закрытого грунта в центральном федеральном округе.
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С начала 2023 года каширяне собрали более 331,9 тонн земляники. При этом, сотрудники комплекса ведут не прекращающуюся работу по увеличению сбора урожая.
ООО «Агрокультура Групп» в Кашире является одним из ведущих производителей овощей закрытого грунта в центральном федеральном округе.
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Евгения Парфентьева