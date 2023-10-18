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Аграрии в Кашире собрали рекордный урожай семенного картофеля, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Помимо 30 сортов семенного картофеля, фермерское хозяйство «Седек» также собрало много зерновых и бобовых на полях Топкановского территориального отдела.
Отмечается, что хранилище, которое расположено в деревне Топканово, полностью заполнено картофелем. Автоматизированная система самостоятельно контролирует необходимые условия для хранения плодов.
После полного сбора урожая фермеры засеяли озимые культуры.
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«Уборочная кампания у нас продолжается до сих пор – не ожидали такого обильного урожая. Выращиваем на своих полях 32 сорта семенного картофеля. В Подмосковье и близлежащих областях мы лидеры по количеству сортов», - прокомментировал ситуацию глава «Седек» Михаил Жаров.
После полного сбора урожая фермеры засеяли озимые культуры.
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Евгения Парфентьева