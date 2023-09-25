В Кашире состоялся окружной конкурс букетов и цветочных композиций

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В пятницу, 22 сентября в Ожерельевском центре дополнительного образования городского округа Кашира собрались юные флористы, чтобы продемонстрировать свои знания в области теории фитодизайна и создания цветочных композиций.
В ходе практического задания участники должны были собрать цветочную композицию.
Зрители конкурса отметили красоту всех собранных композиций, оригинальные букеты не оставили жюри равнодушными и поэтому каждый участник был удостоен призового места и памятного сувенира!
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Алиса Сергиенко