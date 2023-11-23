В Кашире спасли кошку, которая просидела на дереве двое суток

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в Кашире с помощью спецтехники спасли кошку, которая два дня просидела на дереве.
Работники 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в Кашире с помощью спецтехники спасли кошку, которая два дня просидела на дереве.
По словам заместителя начальника ПСЧ-220 Романа Широкова, по номеру экстренного вызова 112 обратились местные жители. Неравнодушные граждане два дня пытались самостоятельно помочь животному. Но попытки оказались безрезультатны. Люди не смогли самостоятельно спустить промокшую под дождем кошку и обратились к спасателям.
Прибыв на место вызова, работники «Мособлпожспас», используя трехколенную лестницу, поднялись на нужную высоту и надпилили ветку. Спасенная кошка спрыгнула на землю и скрылась в соседнем дворе.
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По словам заместителя начальника ПСЧ-220 Романа Широкова, по номеру экстренного вызова 112 обратились местные жители. Неравнодушные граждане два дня пытались самостоятельно помочь животному. Но попытки оказались безрезультатны. Люди не смогли самостоятельно спустить промокшую под дождем кошку и обратились к спасателям.
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Мария Фирсова