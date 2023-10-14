В Кашире стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2023»

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В Кашире стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют - 2023» стартовал 10 октября.
К участию зарегистрированы восемь педагогов из общеобразовательных школ городского округа.
Конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.
Администрация городского округа пожелала всем конкурсантам не успешно продемонстрировать свои таланты, но и открыть в себе много нового.
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К участию зарегистрированы восемь педагогов из общеобразовательных школ городского округа.
Администрация городского округа пожелала всем конкурсантам не успешно продемонстрировать свои таланты, но и открыть в себе много нового.
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Евгения Парфентьева