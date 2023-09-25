В Кашире стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Минобразования МО
Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Сварочные технологии» стартовал на площадке колледжа «Московия» в Кашире. Он проходит в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Колледж представляет студент второго курса Кирилл Шевченко. Он обучается по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки».
Сам Кирилл рассказал, что к отборочному этапу национального чемпионата его готовили преподаватели Анна Аниканова и Андрей Наумов. Он признался, что стал сварщиком по примеру старшего брата Данилы.
Итоги соревнований будут подведены в течение недели.
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«До этого наш Кирилл стал победителем регионального этапа в Королёве. Тогда он был первокурсником. Сегодня у нас модуль первый – пластины. Времени даётся два часа. Кирилл должен сварить пластины за это время», – рассказала главный эксперт Анна Аниканова.
Итоги соревнований будут подведены в течение недели.
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Лора Луганская