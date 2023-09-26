В Кашире участников проекта «Активное долголетие» научили рисовать узоры на воде

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста.
Участники проекта «Активное долголетие» освоили новую технику рисования, приняв участие в мастер-классе по эбру, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Эбру – восточная техника рисования красками на воде, не требующий особых навыков. Для создания работ используют краски на натуральной основе. Изображение, созданное на воде, можно переносить на бумагу, ткань, дерево, стекло, керамику, пластмассу и другие материалы.
Главным в рисовании по технике эбру является сам процесс, а не результат. Занятия дают всплеск положительных эмоций и развивают воображение.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
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Эбру – восточная техника рисования красками на воде, не требующий особых навыков. Для создания работ используют краски на натуральной основе. Изображение, созданное на воде, можно переносить на бумагу, ткань, дерево, стекло, керамику, пластмассу и другие материалы.
Главным в рисовании по технике эбру является сам процесс, а не результат. Занятия дают всплеск положительных эмоций и развивают воображение.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
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Алиса Сергиенко