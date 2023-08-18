В Кашире в этом году установят 10 детских площадок

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Красочный игровой городок выполнен в морской стилистике. Для детворы установили игровой и спортивный комплексы, горку, качели и качалки. Обустроено уличное освещение, уложено безопасное покрытие. Всего в этом году установят 10 площадок. Каждая станет местом притяжения для юных каширян», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что задача, которую ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв – делать комфортнее улицы, дворы и общественные пространства региона. И сельская местность, как и городская, является приоритетным направлением развития.
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