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В Кашире ввели в эксплуатацию новую подстанцию для обеспечения энергоснабжения тепличного комплекса, об этом сообщает министерство энергетики Московской области.
Подстанция 220 кВ «Тепличная», с трансформаторной мощностью 80 МВА, построена и введена в работу ООО «Агрокультура Групп».
Отмечается, что благодаря верным расчетам энергетиков и их чёткой, слаженной работе, строительство и ввод в эксплуатацию подстанции удалось реализовать без перебоев электроснабжения для жителей Каширы.
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«Специалисты выполнили расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определили параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
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Евгения Парфентьева