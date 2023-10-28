В Кашире завершается ремонт плоской крыши дома № 9 в Колодезном переулке

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В Кашире завершают ремонт плоской крыши дома № 9, расположенного в Колодезном переулке, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ремонтные работы были организованы после обращения местных жителей.
Работы выполняются подведомственной организацией Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области региональным Фондом капитального ремонта.
Отмечается, что эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» еженедельно совершают выезды на объект для качественного контроля хода ремонтных работ.
По информации на 25 октября уже были выполнены 25 процентов работ.
Напоминаем - если вы хотите, чтобы в вашем доме провели капитальный ремонт - необходимо обратиться в каширскую администрацию и управляющую компанию.
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Работы выполняются подведомственной организацией Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области региональным Фондом капитального ремонта.
По информации на 25 октября уже были выполнены 25 процентов работ.
Напоминаем - если вы хотите, чтобы в вашем доме провели капитальный ремонт - необходимо обратиться в каширскую администрацию и управляющую компанию.
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Евгения Парфентьева