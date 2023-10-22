В Кашире завершился ремонт в подъездах многоквартирных домов

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В 2023 году в Кашире отремонтировали 26 подъездов в многоквартирных домах, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ремонт в подъездах провели в рамках государственной и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». 13 подъездов отремонтировали за счет бюджетных средств Московской области, остальную половину привели в порядок на внебюджетные деньги.
При этом, в микрорайоне Кашира-3 по программе софинансирования провели ремонт в 13 подъездах. В них установили современные светильники с датчиками движения, а также новые оконные блоки и тамбурные двери.
Отмечается, что за 2022 год в Кашире отремонтировали 20 подъездов в многоквартирных домах.
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При этом, в микрорайоне Кашира-3 по программе софинансирования провели ремонт в 13 подъездах. В них установили современные светильники с датчиками движения, а также новые оконные блоки и тамбурные двери.
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Евгения Парфентьева