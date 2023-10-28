В каширский парк скорой помощи поступил новый автомобиль «ГАЗ»

Отмечается, что грузовики доставят в Газу питьевую воду, продовольствие, лекарства и топливо.В настоящее время грузовики находятся на границе, их проверяет израильская погранслужба.Кроме того, Хагари в очередной раз обратился к жителям северной части сектора с призывом эвакуироваться на юг анклава, где жителям уже предоставляется необходимая гуманитарная помощь.Ранее сообщалось, что Израиль уже открывал КПП Рафах для доставки гуманитарных грузов. На время проезда автоколонны, обстрелы прекращались.Лавров предрёкАрмия Израиля заявила оби отсутствии потерь