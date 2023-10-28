В каширский парк скорой помощи поступил новый автомобиль «ГАЗ»

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В каширский автопарк скорой помощи поступила новая машина Газель Next, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«Мы получили новую машину марки Газель Next. Она оснащена дизельным двигателем, соответствует всем современным требованиям. Поскольку машина тяжелая, она себя показывает хорошо как в черте города, так и на сельских дорогах. У нее хорошая проходимость», - прокомментировал ситуацию механик Каширской ПСМП Вадим Жариков.Отмечается, что внутри автомобиля находится все необходимое для медицинского персонала и пациентов.
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