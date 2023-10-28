В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы

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В детском саду Каширы провели Всероссийский урок защиты природы, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Всероссийский урок для дошкольников получил название «Эколята - молодые защитники природы».
Целью урока стало просвещение будущих защитников природы, ознакомление совсем юных россиян с основами такого важного понятия как «экологическое поведение».
Воспитанникам детского сада показали увлекательные видеоролики, а также провели интерактивное путешествие по экотропинке. Детям также рассказали немного больше о домашних животных и о роли собак в жизни человека.
Проводить подобные уроки крайне важно, чтобы подрастающее поколение осознавало ответственность и чувствовало искреннюю любовь к окружающему нас миру.
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Целью урока стало просвещение будущих защитников природы, ознакомление совсем юных россиян с основами такого важного понятия как «экологическое поведение».
Проводить подобные уроки крайне важно, чтобы подрастающее поколение осознавало ответственность и чувствовало искреннюю любовь к окружающему нас миру.
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Евгения Парфентьева