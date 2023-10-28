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В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Торжественное посвящение состоялось в Каширском корпусе «Ожерелье» колледжа «Московия».
Это ежегодное мероприятие проводится в честь старта самого яркого и насыщенного периода в жизни любого человека. Вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь, где получают возможность приобретать бесценные знания, развиваться и приобретать друзей.
Первокурсники принесли торжественные клятвы студентов и получили свои зачетные книжки.
Представители преподавательского состава поздравили будущих профессионалов и дали им неоценимые напутствия.
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Это ежегодное мероприятие проводится в честь старта самого яркого и насыщенного периода в жизни любого человека. Вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь, где получают возможность приобретать бесценные знания, развиваться и приобретать друзей.
Представители преподавательского состава поздравили будущих профессионалов и дали им неоценимые напутствия.
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Евгения Парфентьева