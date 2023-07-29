В Казахстане планируют полностью запретить вейпы

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Депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов.
Для реализации этого предложения будут внесены изменения в законодательные акты.
В России 11 апреля Госдума приняла законопроект, который запрещает продавать несовершеннолетним вейпы и жидкости для них
28 апреля соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в розничной торговле будет действовать запрет на продажу несовершеннолетним как вейпов, так и никотиносодержащих жидкостей и прочих расходников для электронных испарителей и сигарет. Теперь продажа данной продукции несовершеннолетним грозит штрафом: гражданам от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц от 150 тыс. до 300 тыс. руб., а для юридических лиц от 400 тыс. до 600 тыс. руб.
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