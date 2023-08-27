В Казани мальчик с инвалидностью ползал по лестнице в суде из-за отсутствия пандусов

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Мать 14-летнего Кирилла судится с городскими властями за жильё для ребёнка.
«Подъём» пишет, что все четыре заседания проходили на 3 этаже Вахитовского районного суда Казани. Кнопка вызова помощи была неисправна, а переносить заседание на 1 этаж суд не посчитал нужным.
Женщине пришлось нести сына до кабинета на руках. При том, что вес мальчика и его матери почти одинаков. Вниз нести ребёнка женщина уже не смогла. Подростку с ДЦП пришлось сползать по ступенькам.
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Женщине пришлось нести сына до кабинета на руках. При том, что вес мальчика и его матери почти одинаков. Вниз нести ребёнка женщина уже не смогла. Подростку с ДЦП пришлось сползать по ступенькам.
«Даже мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползет. Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет», —сказала женщина.Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец назвала ситуацию «вопиющей бесчеловечностью», и потребовала наказать виновных, пообещав написать обращение в прокуратуру.
«Если были заняты все помещения на первом этаже, значит, нужно было перенести на другое время. Недопустимо такое отношение. К тому же это же могло быть травмоопасно, а для психики это унижение. Помимо регламентов, правил, всё-таки мы должны оставаться людьми», -возмутилась Ирина Волынец.Семья мальчика многодетная. Мать в одиночку воспитывает двоих сыновей с инвалидностью и дочь.
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Мария Фирсова