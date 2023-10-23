В Казани учительница стала женой своего приёмного сына

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В Татарстане преподавательница вокала из детского дома усыновила мальчика, а через восемь лет вышла за него замуж. Об этом сообщает портал InKazan.
53-летняя Айсылу Чижевская-Мингалим старше своего мужа Даниила на 30 лет. Молодожёны познакомились в одном из детских домов Казани, где женщина работала преподавателем музыки, а мальчик был воспитанником.
До 14 лет женщина занималась с Даниилом вокалом, а после этого усыновила его. Она воспитывала приёмного сына восемь лет, за которые они успели множество раз выступить дуэтом на концертах, а в 2017 году Даниил даже попал в финал проекта «Ты супер!», где ему удалось спеть с Филиппом Киркоровым.
Сейчас Айсылу и Даниил заключили брак. По их словам, они сделали этого, чтобы избежать лишних слухов. Они также добавили, что не чувствуют разницы в возрасте, поскольку союз основан на творчестве.
Женщина в беседе с журналистами рассказала, что продолжит быть для Даниила матерью, поскольку все мужчины в какой-то степени остаются детьми. А Даниил рассказал, что не чувствует разницы в возрасте, добавив, что у его жены сердце как у молодой девушки.
Уточняется, что помимо Даниила у Айсылу есть ещё семь детей, один из которых родной.
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До 14 лет женщина занималась с Даниилом вокалом, а после этого усыновила его. Она воспитывала приёмного сына восемь лет, за которые они успели множество раз выступить дуэтом на концертах, а в 2017 году Даниил даже попал в финал проекта «Ты супер!», где ему удалось спеть с Филиппом Киркоровым.
Женщина в беседе с журналистами рассказала, что продолжит быть для Даниила матерью, поскольку все мужчины в какой-то степени остаются детьми. А Даниил рассказал, что не чувствует разницы в возрасте, добавив, что у его жены сердце как у молодой девушки.
Уточняется, что помимо Даниила у Айсылу есть ещё семь детей, один из которых родной.
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Анастасия Чинкова