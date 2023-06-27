В каждой подмосковной школе планируют открыть спортивный клуб

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Министр образования Московской области сообщил о планах по открытию спортивного клуба в каждой школе
Министр образования Московской области Илья Бронштейн заявил, что открытие спортивного клуба в каждой школе Подмосковья — это одна из главных задач на 2023–2024 учебный год. Об этом сообщает РИА Новости.
Бронштейн отметил, что партнеры в виде министерства спорта Московской области помогут осуществить эту задачу.
Как стало известно, всего в Подмосковье действуют 1006 образовательных организации, 952 из них имеют собственный спортивный клуб.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Подмосковье выделили 3 тыс путёвок в лагеря для детей участников СВО.
Бронштейн отметил, что партнеры в виде министерства спорта Московской области помогут осуществить эту задачу.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Подмосковье выделили 3 тыс путёвок в лагеря для детей участников СВО.
Екатерина Коршунова