В Кемерово прошли похороны экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

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В Кемерово прошли похороны бывшего главы региона Амана Тулеева. Его похоронили на Центральном кладбище №1 рядом с могилой его сына Андрея. Об этом пишет РИА Новости.
Аман Гумирович Тулеев родился в 1944 году в Туркменистане. Напомним, он умер 20 ноября. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год, что составляет практически 21 год. Экс-губернатор принял решений уйти в отставку 1 апреля 2018 года. Решения было связано с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», из-за которого погибли 64 человека. Тулеев назвал это решение «единственно верным».
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Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Элина Позднякова