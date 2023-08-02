В Керченском проливе ограничено движение суден и летательных аппаратов

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Ограничение на движение в Керченском проливе действуют для надводных и подводных суден и летательных аппаратов.
Об этом сообщает Министерстве обороны РФ. В районе, ограниченном береговой чертой, запрещено плавание всех суден и плавательных средств, постановка на якорь, а также полёты летательных аппаратов. Людям находиться в воде также запрещено.
Исключение действует только для суден, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, которые находятся в Керченском проливе.
Ранее десантные корабли Черноморского флота помогали переправлять гражданские автомобили через Керченский пролив. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России. Уточняется, что 11 июля экипаж БДК «Оленегорский горняк» отправился из порта «Кавказ» в порт «Крым». Это делалось для того, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом, которая собиралась со стороны Краснодарского края.
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Исключение действует только для суден, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, которые находятся в Керченском проливе.
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Мария Фирсова