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В Керченском проливе ограничено движение суден и летательных аппаратов

02 августа 2023, 19:42

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ограничение на движение в Керченском проливе действуют для надводных и подводных суден и летательных аппаратов.
Об этом сообщает Министерстве обороны РФ. В районе, ограниченном береговой чертой, запрещено плавание всех суден и плавательных средств, постановка на якорь, а также полёты летательных аппаратов. Людям находиться в воде также запрещено.

Исключение действует только для суден, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, которые находятся в Керченском проливе.


Ранее десантные корабли Черноморского флота помогали переправлять гражданские автомобили через Керченский пролив. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России. Уточняется, что 11 июля экипаж БДК «Оленегорский горняк» отправился из порта «Кавказ» в порт «Крым». Это делалось для того, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом, которая собиралась со стороны Краснодарского края.

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#керчь
#судно
#бпла
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Авиаэксперт Герасимов: Лучшее средство отпугивания птиц в аэропортах – соколиная служба
02 августа 2023, 20:24

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что наилучшим средством для охраны аэропортов от птиц является соколиная служба.
Он отметил, что такое средство является очень дорогим, среди российских аэропортов соколиная служба есть в аэропортах Сочи, Новосибирска, Санкт-Петербурга и всеми аэропортами Москвы, кроме Жуковского.

Кроме этого, для защиты от птиц используются электронными ловушками-отпугивателями для птиц, которые менее эффективны.

Также Герасимов рассказал о возможных последствиях столкновения самолёта со стаей птиц.

«Во-первых, фонарь кабины пробивается абсолютно точно при столкновении, к примеру, с гусем. Во-вторых, если попадёт в носовой обтекатель — выход из строя всего аэронавигационного оборудования. Когда птица попадает в плоскость крыла, то есть вероятность заклинивания закрылок и оперения крыла, в двигатель — будут разрушения лопаток двигателя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

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#безопасность
#самолёты
#птицы
#аэропорт
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Опрос: Большинство петербуржцев используют такси несколько раз в год
02 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Опрос совместного проекта «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» продемонстрировал, что более половины петербуржцев пользуются услугами такси несколько раз в год.
При этом, такое число респондентов отметили, что не всегда удовлетворены стоимостью услуги. Как уточняет «Петербургский дневник», нормальной цену на такси считают 13% петербуржцев, 26% горожан заявляют, что она слишком высокая, а 53% отмечают, что цена иногда приемлемая, а иногда – нет.

До этого Опросы «Ситидрайв» и А2:Reseach показали, что большинство россиян с водительскими правами не хотят покупать личный автомобиль, а те, у кого он уже есть, готовы найти альтернативу. Так, лишь 8% респондентов, имеющих водительские права, собираются купить автомобиль. Остальные объяснили, что не планируют этого делать из-за отсутствия времени на содержание (37%), высокой стоимости самого тс и его комплектующих (20%), проблем с поиском парковочных мест (12%).

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#опрос
#такси
#цена
#санкт-петербург
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Россияне назвали самую важную бытовую технику в доме
Опрос: Самой важной бытовой техникой в доме россияне считают стиральную машину
02 августа 2023, 19:18

Фото: istockphoto.com/Kerkez

Исследование «АльфаСтрахование» показало, что 58% россиян считают наиболее важной бытовой техникой в доме стиральную машину.
К числу важной бытовой техники участники опроса также отнесли холодильник (53%), посудомойку (33%), кондиционер (19%), электрочайник (13%), духовку (15%), плиту (12%) и кофемашину (12%).

При этом, 42% опрошенных отметили, что нужные в хозяйстве бытовые приборы покупают только в том случае, когда старые уже не работают.

Как передаёт Газета.ру, 28% россиян меняют технику раз в 2-5 лет, 16% могут позволить покупать себе технику импульсивно по мере появления новых моделей, а каждый пятый выбирает регулярное обслуживание. При покупке новой технике большинство опрошенных предпочитают посмотреть товар живьём.

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#техника
#дом
#опрос
#россияне
#общество
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Топ-20 самых жутких и интересных фильмов и сериалов про маньяков
Топ-20 фильмов и сериалов про самых жутких и известных маньяков
02 августа 2023, 19:06

Фото: Istock/Vladimir Zapletin

В мире, и в частности, в России всё большую популярность набирают фильмы и сериалы про маньяков. Это могут быть выдуманные истории, но чаще всего зрители отдают предпочтения картинам, основанным на реальных событиях. Редакция «Радио 1» собрала топ самых популярных и интересных фильмов и сериалов о жизни маньяков.

Фильмы про маньяков

Дом, который построил Джек

Кинокартина Ларса Фон Триера об архитекторе, который строит дом мечты и ищет вдохновение в изощрённых убийствах. В момент выхода картина привела в ужас зрителей и кинокритиков, однако ценители подобных сюжетов не разочаровались в фильме. За долгие годы Джек отточил навыки убийства людей до совершенства и считал каждое своё преступление произведением искусства. Но чтобы достичь абсолютной красоты, ему хотелось идти на всё больший риск, и поэтому вскоре полиция вышла на след маньяка.

Сплит

Фильм основан на реальных событиях: за основу режиссёр взял известную историю Билли Миллигана, в теле которого уживались целых двадцать четыре личности. В кинокартине главный герой Кевин, а точнее одна из его личностей, похищает трёх девушек и запирает их в подвале. Девушки постепенно понимают, что им предстоит стать пищей для новой могущественной личности молодого человека.

Семь

Детектив Уильям Сомерсет отрабатывает последнюю неделю перед уходом на пенсию. Ему на смену приходит молодой парень Дэвид Миллз. Он уже работал в другом городе, но по навыкам поиска уступает своему наставнику. Впервые Дэвид Миллз и Уильям Сомерсет вместе выезжают на место преступления. Впоследствии они оба открывают целую цепь деяний пока не известного маньяка.
Фото: IStock/Daniel Tadevosyan

Зодиак

Американский криминальный психологический триллер 2005 года про реального маньяка Зодиака, который охотился за своими жертвами в северной Калифорнии и её окрестностях в 1960-х и 1970-х годах. Таинственный маньяк то пропадал на некоторое время, то вновь появлялся. Иногда казалось, что он больше не напомнит о себе, но надежды на это не оправдывались и Зодиак вновь отправлял очередную весточку газетчикам и порождал новую волну страха и ужаса. Найти его почти невозможно, ведь он не оставляет следов.

Парфюмер: История одного убийцы

Жестокий и никогда не знавший любви сирота Жан-Батист Гренуй достиг неслыханных успехов в парфюмерной сфере. Как и в романе немецкого писателя Патрика Зюскинда, весь высший свет сходит с ума от созданных мужчиной ароматов. Но всё не так просто. Благодаря своему чуткому обонянию, мужчина слышит запах женской души, и он пытается воссоздать этот аромат в виде духов. Но чтобы создать нужную смесь, он убивает самых красивых девушек, который встречает на своём пути.

Психо

Икона жанра ужасов, созданный режиссёром Альфредом Хичкоком. Этот фильм повествует о молодой женщине Мэри, которая останавливается в мотеле, принадлежащем таинственному Норману Бейтсу. Фильм славится своим непредсказуемым сюжетом, атмосферой напряжения и знаменитой душевной сценой, которая стала культовой.

Американский психопат

Этот фильм, основанный на романе Брета Истона Эллиса, рассказывает о Патрике Бейтмене, успешном банкире с виду, но одержимом и жестоком маньяке, который убивает жертв. Всех их мужчина считает несовершенными. Фильм отличается чёрным юмором и глубокими размышлениями о сущности зла и человеческой природе.

Волчья яма

Трое молодых людей — две британки и австралиец Бен — отправляются в австралийскую пустыню к Волчьей яме, огромному кратеру, который появился после падения метеорита. Встреча с местным парнем Миком Тейлором поначалу кажется им удачей. Но вскоре путешественники понимают, что попали в ловушку сумасшедшего и кровожадного маньяка.

Подглядывающий

В своё время фильм «Подглядывающей» поражал всех зрителей своей жестокостью и психологической глубиной. Главный герой Марк Льюис – кинооператор и одновременно серийный маньяк. Он убивает своих жертв, одновременно снимая их последние моменты на камеру. Фильм изучает мотивы и психологию убийцы, а также эффекты навязчивого наблюдения.

Молчание ягнят

Одним из самых популярных фильмов про маньяков является «Молчание ягнят», режиссёром которого был Джонатан Демми. Этот фильм повествует о молодой девушке-агенте ФБР, которая охотится за серийным убийцей. Агент Кларисса Стерлинг вынуждена обратиться за советом к заключённому-маньяку Ганнибалу Лектеру. Этот фильм стал культовым и получил множество наград, включая пять «Оскаров».

Сериалы про маньяков

Ганнибал

Вдохновлялся историей Ганнибала и режиссёр Майкл Раймер. Он снял сериал про реального маньяка, коварного и культурного психопата Ганнибала Лектера, который становится консультантом у ФБР, помогая расследовать серийные убийства.

Менталист

Сериал выходил на канале CBS с 2008 по 2015 годы, став одним из наиболее рейтинговых шоу. Он рассказывает о бывшем медиуме, который стал сотрудником специального отдела Калифорнийского Бюро Расследований. Главный герой помогает расследовать преступления, используя свои наблюдательные способности и психологические техники.

Фишер

В 2023 году на экраны вышел российский сериал об одном из самых ужасных советских серийных убийц – Сергее Головкине по прозвищу «Фишер». История основана на реальных событиях. На закате СССР следователи искали маньяка, который убивал подростков в подмосковном Одинцове.

Мыслить как преступник

Группа специальных агентов ФБР из Отдела анализа поведения расследует дела непривычным способом — специалисты создают психологический портрет преступника. С его помощью они разыскивают серийных убийц, похитителей, поджигателей — как правило, людей с психологическими отклонениями, которые совершают серийные убийства, преступления, совершенные с особой жестокостью, ритуальные казни.
Фото: IStock/MattGush

Мёрзлая земля

Ещё один российский сериал о серийном убийце, который орудовал в Хакасии уже в XXI веке. Его прозвали «Абаканский душитель» и несколько лет он держал в страхе всю округу, отлавливая и насилуя одиноких женщин, частенько их при этом убивая. 

Монстр: история Джеффри Дамера

Новая картина Райана Мёрфи и Иэна Бреннана рассказывает о реальном маньяке, орудовавшим в Америке в 80-х годах. Сериал — третье самое просматриваемое шоу за всю историю Netflix. И не просто так. Он повествует о маньяке, который годами совершал жестокие преступления. Кровавая, тревожная и трагическая история проливает свет на сам феномен маньячества и даёт исчерпывающий пересказ жизни американского потрошителя.

Метод

Сериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске и поимке опасных серийных убийц. В молодости Родион обнаружил в себе странные наклонности маньяка, но профессиональные психологи, казалось бы, помогли избавиться от патологии. 

Чикатило
История о самом известном серийном убийце в СССР Андрее Чикатило вышла на экраны в 2021 году. Биографичный сериал на протяжении двух сезонов рассказывает, как он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. 

Рэтчед

Сериал в жанре психологического триллера, который часто называют приквелом к произведению «Пролетая над гнездом кукушки». Главный персонаж — сестра Милдред Рэтчед, роль которой исполняет Сара Полсон. По сюжету девушка приезжает в психиатрическую клинику в Калифорнии с загадочной миссией.

Водоворот

В категорию «лучшие российские сериалы про маньяка» входит фильм «Водоворот». Отечественный неонуар переносит Готэм со страниц комиксов на провинциальные улицы. Найденные в заброшенном коллекторе части тел подростков, оказываются лишь верхушкой кровавого айсберга.

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#история
#фильм
#ссср
#маньяк
#сериал
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Великобритания назначила дипломата Найджела Кейси новым послом в России
02 августа 2023, 18:52

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Об этом сообщают на сайте правительства.
Сообщается, что Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. С начале 2000-х годов он служил первым секретарем посольства Великобритании в Москве.

Напомним, Дебора Броннерт представляла Великобританию в России с начала 2020 года.

Ранее Россия эвакуировала из Судана часть своих дипломатов и других россиян, потребовавших помощи. В Судане наблюдается нестабильная военная обстановка. Из-за постоянных столкновений, из города Порт-Судан были вывезены дипломаты ранее переведённого из Хартума российского посольства. Также с просьбой об эвакуации выступили граждане России, находящиеся в стране и желающие вернуться на Родину.

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#россия
#оборудование
#великобритания
#посол
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В Подмосковье нейросеть научили точно определять бездомных собак
02 августа 2023, 18:48

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье в рамках пилотного проекта искусственный интеллект научили выявлять бездомных собак с точностью 86%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Уже проанализировано 70 тыс изображений, и обучение нейросети продолжается. В пилотном проекте задействовано 1300 камер системы «Безопасный регион», – рассказали в министерстве.
Применение технологий искусственного интеллекта для отслеживания бездомных собак в России реализуют впервые. Система анализирует полученные изображения и фиксирует животных по определённым критериям. Это, например, наличие рядом с собакой хозяина, поводка, намордника, перемещение животного в стае. 
 
Все данные будут передавать для организации отлова. Затем животных вакцинируют, чипируют и поместят в приюты. 
 
В перспективе систему планируют научить самостоятельно определять маршрут передвижения животного. Завершение тестирования и старт работы нейросети планируют на ноябрь.

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#ии
#искусственный интеллект
#бездомные собаки
#животные
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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В России могут установить единовременные выплаты для подготовки к школе
В ГД призвали произвести единовременную выплату для подготовки к школе
02 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о начислении единовременных выплат для подготовки ребенка к школе из-за подорожания школьной формы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе», - говорится в документе.

По ее словам, подобная мера необходима для семей с низкими доходами, так как стоимость школьной формы резко выросла. Также поднялись цены на канцтовары и другие предметы, необходимые школьникам.

При этом 20 тысячам детей из подмосковных многодетных семей в августе перечислят новую выплату в размере 7 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Мособлдумы. В июне региональный парламент принял закон об установлении новой ежегодной выплаты в 7 тыс рублей для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

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#семьи с детьми
#парламент
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В Вологде кота Беляша из спасательной службы отстранили от работы из-за лишнего веса
02 августа 2023, 18:36

Фото: istockphoto/Nils Jacobi

Кот Беляш, который работает в Аварийно-спасательной службе Вологды, временно отстранён от службы из-за лишнего веса и отравления.
Об этом сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте». Кот начал работу в службе с мая 2023 года. В июне он потолстел и застрял между батареей и стеной. Сотрудники посадили Беляша на диету.

«Кто-то его втихую подкармливал. Ну и как понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима», — сообщают спасатели.
Кота кормили строго по часам,  но его это не устроило. Он  съел что-то на улице и отравился. Один из сотрудников забрал кота домой, чтобы вылечить. В ближайшее время Беляш вернётся на службу.

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#спасатели
#диета
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Кравцов предложил создать программу для поддержки победителей олимпиад
02 августа 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что в России необходимо создать программу по поддержке победителей олимпиад, а также тех учеников, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ.
«У нас есть предложение создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад. Также ребят, которые набрали свыше 95 баллов в ЕГЭ», - сказал Кравцов.

Напомним, Кравцов совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустина встретился с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

Таким образом, по словам Кравцова, к реализации данной программы можно привлечь такие ведомства, как Минпромторг, Минцифры, Минобрнауки.  При этом Кравцов обратился к Мишустину с просьбой поддержать данную инициативу.

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