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«Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъёма на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», – рассказали в ведомстве.
Адмирал Евменов на церемонии сообщил, что корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет выполнять свои задачи в составе отрядов и группировок флота.
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