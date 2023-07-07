В Киеве началась силовая зачистка Киево-Печерской лавры

Фото: сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры
«Сегодня утром были сломаны замки и опечатан 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттянула верующих женщин от дверей корпуса 69», — проинформировала пресс-служба лавры.
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