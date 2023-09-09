В Киеве перекрывают районы и массово проверяют граждан

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В Киеве началась массовая проверка для выявления дезертиров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что с 9 по 16 сентября сотрудники военной службы правопорядка и министерства внутренних дел будут проверять жителей Киева и Киевской области. Для этого будут перекрываться целые районы, будет осуществляться проверка пассажиров в транспорте.
Целью массовой проверки станет выявление дезертиров, наличия незарегистрированного оружия или боеприпасов у граждан.
Когда будет завершена проверка территории Киевской области, подобные досмотры продолжатся в других областях Украины.
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Целью массовой проверки станет выявление дезертиров, наличия незарегистрированного оружия или боеприпасов у граждан.
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Анастасия Чинкова