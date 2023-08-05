В Киеве приступили к установке трезубца на монумент «Родина-мать»

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
Вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве начали устанавливать трезубец. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В субботу, 5 августа, несколько раз переносили запланированную установку трезубца. В итоге, к работе приступили лишь вечером. Также сообщается, что аллею городов-героев около монумента закрыли маскировочной сеткой.
И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев уточнил, что работы должны завершиться к 24 августа, когда в стране будет отмечаться День независимости. Кроме того, в эту дату монумент переименуют в «Украину-мать».
Ранее, 1 августа, сообщалось, что со щита монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР.
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И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев уточнил, что работы должны завершиться к 24 августа, когда в стране будет отмечаться День независимости. Кроме того, в эту дату монумент переименуют в «Украину-мать».
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Анастасия Чинкова