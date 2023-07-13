В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике «Родина-мать»

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Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Об этом министерство сообщило в своей социальной сети.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец.
Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.
Напомним, еще в 2020 году в ходе «декоммунизации» в Киеве предложили убрать советский герб с монумента «Родина-мать». Однако сделать это сложно по техническим причинам.
С 2015 года на Украине начался демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, переименование городов и улиц. На данный момент украинские власти начали бороться со всем, что связано с Россией.
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Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.
С 2015 года на Украине начался демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, переименование городов и улиц. На данный момент украинские власти начали бороться со всем, что связано с Россией.
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Екатерина Коршунова