В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова

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На Украине задержан бывший одесский военный комиссариат Евгений Борисов, которому ранее объявили о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн гривен.
О задержании чиновника сообщает офис генпрокурора Украины в телеграмм-канале.
Борисов подозревается в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. По имеющейся информации, экс-одесский военком злоупотреблял служебными полномочиями и уклонялся от несения службы. За время своей служебной деятельности, чиновник присвоил 188 млн гривен, после чего скрылся, за что был объявлен в розыск.
В настоящее время бывший военком задержан, ему грозит до 10 лет колонии.
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Борисов подозревается в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. По имеющейся информации, экс-одесский военком злоупотреблял служебными полномочиями и уклонялся от несения службы. За время своей служебной деятельности, чиновник присвоил 188 млн гривен, после чего скрылся, за что был объявлен в розыск.
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Анастасия Крестьянова