В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек

Фото: iStock/alzay
Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. По словам директора департамента санкционной политики министерства юстиции Инны Богатых, имущество российского дизайнера перешло в доход государства.
Читайте также:
На Украине заявили о конфискации квартир Артемия Лебедева в Киеве
СМИ: Украинские военкомы обогащаются за счет взяток от уклонистов
Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы