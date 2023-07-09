В Киево-Печерской лавре замироточила икона

Фото: сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры
Возле Киево-Печерской лавры во время стояния икона святого великомученика Димитрия Солунского замироточила. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.
«Сегодня на стоянии, когда прочитали акафист Архистратигу Михаилу, нам сказали, что икона Димитрия Солунского мироточит», — рассказали верующие УПЦ.
Телеграм-канал Лавры опубликовал видео, на которым женщины держат в руках икону и показывают миро. Приложится к иконе во время съемки подходят другие верующие. Прихожане отмечают, что от иконы исходит едва ощутимый запах — благоухание.
«Запах аж сюда идет», — прокомментировал один из присутствующих мужчин.
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Диана Аванесян