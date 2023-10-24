В Киевском национальном университете закрыли программы по изучению русского языка





Он отметил, что в институте филологии были программы по изучению русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, а также фарси (персидского языка). В настоящее время обучение по этим программам невозможно.По словам Бугрова, изучение в украинских школах русского языка и литературы не нужно. Этим предметы можно оставить исключительно в рамках изучения мировой литературы, чтобы ученики могли идентифицировать конкретные произведения со страной, где они были написаны, но не более.Однако ректор КНУ выступил за изучение русского языка в институтах. Он сравнил это с тем, как студенты-медики изучают вирусы. То есть, в филологических вузах должна существовать программа с изучением русской литературы и её подробным анализом.Кроме того, Бугров отметил, что украинским студентам запретили пользоваться российскими источниками для поиска информации. При этом, исторические русскоязычные источники продолжают использоваться.Мэр Харькова ТереховНа Украине вновь выступилиПолитолог Шаповалов: «Миллионы украинских граждан