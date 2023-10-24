В Киевском национальном университете закрыли программы по изучению русского языка

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Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языка. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Бугров в беседе с агентством «Украинские новости».
Он отметил, что в институте филологии были программы по изучению русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, а также фарси (персидского языка). В настоящее время обучение по этим программам невозможно.
По словам Бугрова, изучение в украинских школах русского языка и литературы не нужно. Этим предметы можно оставить исключительно в рамках изучения мировой литературы, чтобы ученики могли идентифицировать конкретные произведения со страной, где они были написаны, но не более.
Однако ректор КНУ выступил за изучение русского языка в институтах. Он сравнил это с тем, как студенты-медики изучают вирусы. То есть, в филологических вузах должна существовать программа с изучением русской литературы и её подробным анализом.
Кроме того, Бугров отметил, что украинским студентам запретили пользоваться российскими источниками для поиска информации. При этом, исторические русскоязычные источники продолжают использоваться.
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По словам Бугрова, изучение в украинских школах русского языка и литературы не нужно. Этим предметы можно оставить исключительно в рамках изучения мировой литературы, чтобы ученики могли идентифицировать конкретные произведения со страной, где они были написаны, но не более.
Кроме того, Бугров отметил, что украинским студентам запретили пользоваться российскими источниками для поиска информации. При этом, исторические русскоязычные источники продолжают использоваться.
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Анастасия Чинкова