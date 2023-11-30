В Киргизии хотят закрыть все бордели

Фото: iStock/HStocks
В Киргизии могут закрыть все публичные дома, а также обличать всех высокопоставленных лиц, которые будут их посещать. Такое заявление сделал глава Госкомитета нацбезопасности страны Камчыбек Ташиев.
«Ваши действия взяты на учет. Мы будем показывать ваши лица. Мы будем бороться с этими явлениями досконально, до конца. В нашей стране теперь никто не может получать интим-услуги от наших же женщин», - заявил Ташиев.
Ранее киргизские власти решили ввести ограничение в отношении иностранных граждан, для которых действует безвизовый режим. В отношении тех, кто может посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки начнут исчислять по принципу «90/180». Изменения связаны со стремлением Кабинета министров Кыргызской Республики обеспечить более эффективное управление миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны.
Читайте также:
Президент Киргизии Жапаров оценил сотрудничество с Россией
Президент Киргизии Жапаров объявил, что обладает даром предвидеть будущее
Рекордное количество россиян уехало в Киргизию после начала спецоперации
Элина Позднякова